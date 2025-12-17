Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Για το 4Χ4 και την απ' ευθείας πρόκριση Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Eurokinissi Sports

Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στοχεύουν στη νίκη προκειμένου να σκαρφαλώσουν στην τετράδα, ενώ ο ΠΑΟΚ αναζητά «τρίποντο» που θα του δώσει καλύτερη θέση ενόψει της συνέχειας.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο «Ανθή Καραγιάννη» για να αντιμετωπίσει την Καβάλα, η οποία διατηρεί μόνο μαθηματικές ελπίδες εισόδου στη 12άδα. Οι «αργοναύτες» έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους κυρίως στην αποφυγή του υποβιβασμού, προερχόμενοι μάλιστα από δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Μακεδονικό (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (2-0). Οι «πράσινοι», μετά τις ισοπαλίες με ΑΕΛ (2-2 εκτός) και Βικτόρια Πλζεν (0-0 εντός), επέστρεψαν στις νίκες με το 2-1 επί του Βόλου, ενώ στο Κύπελλο κυνηγούν το 4Χ4 και την απ’ ευθείας πρόκριση στους «16».

Στο δεύτερο ματς της ημέρας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Ηρακλή. Η διαφορά δυναμικότητας είναι δεδομένη, ωστόσο οι «κυανόλευκοι» διατηρούν το δικαίωμα στην ελπίδα, έχοντας ηττηθεί φέτος μόνο από τον ΟΦΗ (3-1 εκτός). Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το 0-0 με τον Άρη, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο σερί επτά διαδοχικών νικών της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές.

Στην Τούμπα, τέλος, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Μαρκό, θέλοντας να επουλώσει τις πληγές που άνοιξε η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Ένα αποτέλεσμα που τον έριξε από τη δεύτερη θέση και αποτέλεσε τη δεύτερη διαδοχική ήττα του στην Αττική, μετά το 2-1 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στις 9/11. Μάλιστα, οι δύο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες την Κυριακή (21/12) στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρκό, όπως και η Καβάλα, διατηρεί μόνο θεωρητικές ελπίδες πρόκρισης, ωστόσο η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στον Β’ Όμιλο της Super League 2, με βλέψεις για συμμετοχή στα Play Off.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

16:00 Καβάλα - Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)

18:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής (Cosmote Sport 2HD)

20:00 ΠΑΟΚ - Μαρκό (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

1. Λεβαδειακός 12

2. ΑΕΚ 12

3. Άρης 10

4. Ολυμπιακός 9 (3 αγ.)

5. Παναθηναϊκός 9 (3 αγ.)

6. ΟΦΗ 9

7. Βόλος 7

8. Ατρόμητος 7

9. Κηφισιά 5

10. Αστέρας AKTOR 4

11. Παναιτωλικός 4

12. ΠΑΟΚ 4 (3 αγ.)

13. Ηρακλής 4 (3 αγ.)

14. Athens Kallithea 3

15. Ελλάς Σύρου 3

16. Μαρκό 1 (3 αγ.)

17. Καβάλα 1 (3 αγ.)

18. ΑΕΛ 1

19. Ηλιούπολη 0

20. Αιγάλεω 0