EuroLeague: Το μενού ολοκληρώνεται με το δεύτερο πιάτο
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 09:00
EUROLEAGUE

EuroLeague: Το μενού ολοκληρώνεται με το δεύτερο πιάτο

Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και την νίκη του Παναθηναϊκού αλλά και την ήττα του Ολυμπιακού να ξεχωρίζουν το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε.

Με τρία ματς ολοκληρώνεται απόψε η 16η αγωνιστική της EuroLeague με τις ομάδες να μη χάνουν χρόνο και από αύριο να στρέφουν την προσοχή τους στην... επόμενη, μιας και διανύουμε την τελευταία διπλή αγωνιστική για το 2025. 

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 20:00, με την Ζαλγκίρις Κάουνας να υποδέχεται στην «Zalgirio Arena» την Αναντολού Εφές. Μία ώρα αργότερα (21:00), η Βιλερμπάν θα φιλοξενήσει την Μπάγερν Μονάχοτ στην «LDLC Arena».

Στις 21:30 στην «Belgrade Arena» θα διεξαχθεί το Παρτιζάν-Βίρτους Μπολόνια και τέλος την ίδια ώρα στην «Buesa Arena» η Μπασκόνια θα κοντραριστεί με την Μονακό.


