Άγιαξ: Ανακοίνωσε Τομιγιάσου - Τι ισχύει με τη συμμετοχή του κόντρα στον Ολυμπιακό

Την απόκτηση του Τακεχίρο Τομιγιάσου ανακοίνωσε επίσημα ο Άγιαξ, με τον «Αίαντα» να ενισχύει την αμυντική του γραμμή με τον 27χρονο Ιάπωνα κεντρικό αμυντικό.

Ο Τομιγιάσου, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον ολλανδικό σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2026.

Ωστόσο, ο έμπειρος αμυντικός δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιανουαρίου.

Οι αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες αφορούν πλέον τη νοκ άουτ φάση, με κάθε ομάδα να έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε έως τρεις αλλαγές μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του Άγιαξ, ο ολλανδικός σύλλογος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 3η θέση της Eredivisie, στο -14 από την κορυφή της βαθμολογίας. Παράλληλα, στο Champions League ο «Αίαντας» καταλαμβάνει την 34η θέση με μόλις τρεις βαθμούς, σε μια σεζόν που εξελίσσεται με αρκετές δυσκολίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.