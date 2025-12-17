Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Μπράνσον αποθέωσε τους συμπαίκτες του (vid)
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 08:40
NBA

Ο Μπράνσον αποθέωσε τους συμπαίκτες του (vid)

Ο Τζέιλεν Μπράνσον κατά την απονομή του βραβείου του MVP άφησε κατά μέρους τον... εαυτό του και απέδωσε τα εύσημα στους ρολίστες της ομάδας που έκαναν τη διαφορά. 

Σε κάθε ομάδα ο ηγέτης ξεχωρίζει όχι μόνο για τις αθλητικές του αρετές και για τον τρόπο που "φτιάχνει" τους συμπαίκτες του. Και ο Τζέιλεν Μπράνσον απέδειξε για μία ακόμα φορά πως είναι ένας πραγματικός ηγέτης εντός και εκτός παρκέ. 

Ο ηγέτης των Νικς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Σπερς έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως στην παραλαβή του βραβείου του MVP έδωσε τα εύσημα στους... ρολίστες της ομάδας.

«Θέλω να πω κάτι, σήμερα χωρίς τον Τζόρνταν Κλάρκστον, τον Μίτσελ Ρόμπινσον και τον Τάιλερ Κόλεκ, δεν θα είχαμε κερδίσει αυτό το τρόπαιο, ήταν πολύ σημαντικοί για εμάς», ανέφερε ο Μπράνσον στις δηλώσεις του.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Με Μόγκουλκοτς το Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
15 λεπτά πριν Με Μόγκουλκοτς το Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
EUROLEAGUE
Η προβληματική εικόνα του Ολυμπιακού «γεννά» ερωτηματικά και σκορπά απογοήτευση
20 λεπτά πριν Η προβληματική εικόνα του Ολυμπιακού «γεννά» ερωτηματικά και σκορπά απογοήτευση
ΜΠΑΣΚΕΤ
«Μάχη» πρόκρισης για Προμηθέα, στην Κροατία ο Ηρακλής
56 λεπτά πριν «Μάχη» πρόκρισης για Προμηθέα, στην Κροατία ο Ηρακλής
ΜΠΑΣΚΕΤ
FIBA Europe Cup: Για το απόλυτο ΠΑΟΚ και Περιστέρι
58 λεπτά πριν FIBA Europe Cup: Για το απόλυτο ΠΑΟΚ και Περιστέρι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Ο Δημήτρης Ζήκος κέρδισε τη Φάρμα, έχασε την αγάπη του κοινού: Οι αντιδράσεις για τον τοξικό νικητή