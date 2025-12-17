Ο Μπράνσον αποθέωσε τους συμπαίκτες του (vid)

Οnsports Τeam

Ο Τζέιλεν Μπράνσον κατά την απονομή του βραβείου του MVP άφησε κατά μέρους τον... εαυτό του και απέδωσε τα εύσημα στους ρολίστες της ομάδας που έκαναν τη διαφορά.

Σε κάθε ομάδα ο ηγέτης ξεχωρίζει όχι μόνο για τις αθλητικές του αρετές και για τον τρόπο που "φτιάχνει" τους συμπαίκτες του. Και ο Τζέιλεν Μπράνσον απέδειξε για μία ακόμα φορά πως είναι ένας πραγματικός ηγέτης εντός και εκτός παρκέ.

Ο ηγέτης των Νικς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στους Σπερς έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως στην παραλαβή του βραβείου του MVP έδωσε τα εύσημα στους... ρολίστες της ομάδας.

«Θέλω να πω κάτι, σήμερα χωρίς τον Τζόρνταν Κλάρκστον, τον Μίτσελ Ρόμπινσον και τον Τάιλερ Κόλεκ, δεν θα είχαμε κερδίσει αυτό το τρόπαιο, ήταν πολύ σημαντικοί για εμάς», ανέφερε ο Μπράνσον στις δηλώσεις του.