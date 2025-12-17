Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο αποθέωσε τον Παυλίδη - «Σπουδαίος παίκτης»

EPA/HOMEM DE GOUVEIA, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Ζοζέ Μουρίνιο για τον Βαγγέλη Παυλίδη, αποθεώνοντας τον Έλληνα διεθνή επιθετικό για τη συνολική του προσφορά στο παιχνίδι και όχι μόνο για την εκτελεστική του δεινότητα.

Ο φορ της Μπενφίκα διανύει μια εξαιρετική περίοδο, καταγράφοντας ιστορικές επιδόσεις με τη φανέλα των «αετών», γεγονός που έχει τραβήξει την προσοχή και τον θαυμασμό του Πορτογάλου τεχνικού.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης Κυπέλλου με τη Φαρένσε, ο Μουρίνιο στάθηκε ιδιαίτερα στην ικανότητα του Παυλίδη να παραμένει χρήσιμος για την ομάδα του ακόμη και στις ημέρες που δεν βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Όπως τόνισε, δεν του αρέσει να συγκρίνει ή να κατατάσσει παίκτες, δείχνοντας σεβασμό σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του στην καριέρα του, ωστόσο δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Έλληνα φορ.

«Δεν κοιτάζω ποτέ κατατάξεις. Ήταν πάντα κάτι που αρνιόμουν να κάνω και με έχουν ρωτήσει χίλιες και μία φορές. "Ποια είναι η ιδανική ομάδα για εσάς;" Αρνούμαι επειδή έχω τεράστιο σεβασμό για όλους εκείνους που μου έχουν δώσει τόσα πολλά, που μου έχουν δώσει τόσα πολλά για να κερδίσω. Φανταστείτε να κάνετε μια γρήγορη άσκηση εδώ: "Ποιος ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας που έπαιξε για μένα;

Ο Βίτορ Μπαΐα, ο Ζούλιο Σέζαρ, ο Πετς Τσεχ, ο Τιμπό Κουρτουά, ο Ούγκο Γιορίς... Τώρα φανταστείτε αυτό, δεξιός αμυντικός, κεντρικός αμυντικός, επιθετικός. Δεν μπορώ να κάνω κατατάξεις. Τώρα, μπορώ να αναγνωρίσω τον Παυλίδη ως έναν σπουδαίο παίκτη, έναν παίκτη που μου αρέσει πολύ επειδή σκοράρει γκολ, αλλά έχει και το συνδετικό παιχνίδι.

Μερικές φορές λέω ότι υπάρχουν επιθετικοί που είναι πολύ καλοί επειδή σκοράρουν πολλά γκολ, αλλά την ημέρα που δεν σκοράρουν, η συμβολή τους στην ομάδα είναι μηδενική. Και ο Παυλίδης είναι ο τύπος του επιθετικού που, ακόμα και όταν δεν σκοράρει, η συμβολή του δεν είναι ποτέ μηδενική.

Γιατί στην αμυντική φάση δουλεύει πολύ σκληρά και ερμηνεύει πολύ καλά τον χρόνο της πίεσης. Στη συνέχεια, στην επιθετική φάση, είναι ένας παίκτης που, αν δεν ήταν ο αριθμός 9, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι επιθετικός μέσος επειδή έχει αυτή την ποιότητα να παίζει και να χτίζει. Είναι ένας παίκτης που μου αρέσει πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος».