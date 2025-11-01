Hellenic Championship ATP 250: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Telekom Center Athens

Το Telekom Center Athens άνοιξε το Σάββατο (01/11) τις πύλες του για να υποδεχθεί το Hellenic Championship ATP 250 κι η μεταμόρφωση του είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή.

Η συμφωνία παραχώρησης του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξελίσσεται μια από τις πλέον συμφέρουσες για το ελληνικό κράτος.

Η τεράστια επένδυση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετέτρεψε το κλειστό σε «παλάτι», το οποίο φέρει πλέον το όνομα Telekom Center Athens.

Η τεράστια αναβάθμιση του ανοίγει στη χώρα μας νέες προοπτικές σε αθλητικό κι όχι μόνο επίπεδο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διοργάνωση του πρώτου τουρνουά τένις ATP στην Ελλάδα.

Ο μύθος αθλήματος, Νόβακ Τζόκοβιτς, μαζί με την οικογένεια του έφεραν το Hellenic Championship ATP 250 στην Ελλάδα, με ελπίδα και στόχο να καθιερωθεί η παρουσία του στη χώρα μας.

Οι τεράστιες δυνατότητες του Telekom Athens Center έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους της διοργάνωσης να κάνουν πράξη τη διεξαγωγή του τουρνουά. Με την κάθε δυνατή βοήθεια και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR, το Telekom Athens Center έχει μεταμορφωθεί σε ένα πανέμορφο γήπεδο τένις σκληρής επιφάνειας, το οποίο καλύπτει πλήρως τις αυστηρές προϋποθέσεις της ATP.

Δείτε την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Telekom Center Athens: