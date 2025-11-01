Ομάδες

Hellenic Championship ATP 250: Δεν τα κατάφερε ο Παύλος Τσιτσιπάς, έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό
Hellenic Championship
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Νοεμβρίου 2025, 13:48
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Δεν τα κατάφερε ο Παύλος Τσιτσιπάς, έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό

Ο Παύλος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-1, 6-2) από τον Σιντάρο Μοτσιζούκι κι έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό στο Hellenic Championship ATP 250.

Το εμπόδιο του Ιάπωνα τενίστα, Νο94 στον κόσμο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα υψηλό για τον 20χρονο Έλληνα.

Ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση κόντρα στον Μοτσιζούκι, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά (5-0) και πήρε το πρώτο σετ με 6-1. Ανάλογη εικόνα είναι και το δεύτερο σετ, με τον Έλληνα τενίστα να παίρνει το πέμπτο game (4-1) και τον Ιάπωνα να κλείνει το ματς με 6-2.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Ελλάδα θα έχει έναν εκπρόσωπο στο κυρίως ταμπλό. Ο λόγος για τον Στέφανο Σακελλαρίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Νούνο Μπόρτζες στον πρώτο γύρο.

Στο Telekom Center Athens βρέθηκε κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος παρακολούθησε την προσπάθεια του μικρότερου αδερφού του. Στο θεωρείο του Παύλο Τσιτσιπά βρέθηκε, φυσικά, κι ο πατέρας και προπονητής του, Απόστολος.



