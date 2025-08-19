Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εμμανουήλ Καραλής: Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε Diamond League με την ελληνική σημαία στους ώμους!
Glomex
Onsports team 19 Αυγούστου 2025, 21:56
ΣΠΟΡ

Εμμανουήλ Καραλής: Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε Diamond League με την ελληνική σημαία στους ώμους!

Ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε Diamond League, την οποία πανηγύρισε έξαλλα, έχοντας την ελληνική σημαία στους ώμους του - Περίμενε στη βροχή για να χαιρετήσει όλους τους Έλληνες που τον παρακολούθησαν από κοντά.

Ο 26χρονος άλτης πέρασε για 11η φορά στην καριέρα του τα 6 μέτρα!

Αυτή τη φορά πέρασε τα 6,02μ. με την τρίτη προσπάθεια και πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μετά το τελευταίο άλμα του, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς κι έκανε τον γύρο του θριάμβου, έχοντας την ελληνική σημαία στους ώμους του.

Στο πλευρό του βρέθηκαν κι αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι τον αποθέωσαν, ενώ ο ίδιος περίμενε στη βροχή για να τους χαιρετήσει έναν – έναν. Παράλληλα, έλαβε ένα ελβετικό τυρί ως δώρο για τη συμμετοχή του στο μίτινγκ.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: «Πάρτι» της Μπριζ με… σερβιτόρο Τζόλη, μεγάλα «διπλά» και για Πάφο, Καραμπάγκ
2 ώρες πριν Champions League: «Πάρτι» της Μπριζ με… σερβιτόρο Τζόλη, μεγάλα «διπλά» και για Πάφο, Καραμπάγκ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Πρέπει να παίξουμε όπως στο σκάκι: πολύ έξυπνα σε κάθε κίνηση» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
2 ώρες πριν ΑΕΚ: «Πρέπει να παίξουμε όπως στο σκάκι: πολύ έξυπνα σε κάθε κίνηση» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
ΣΠΟΡ
Κολύμβηση: Στον τελικό των 100μ. πρόσθιο του Παγκοσμίου ο Ντούμας με ιστορική επίδοση!
3 ώρες πριν Κολύμβηση: Στον τελικό των 100μ. πρόσθιο του Παγκοσμίου ο Ντούμας με ιστορική επίδοση!
ΣΠΟΡ
Εμμανουήλ Καραλής: Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε Diamond League με την ελληνική σημαία στους ώμους!
4 ώρες πριν Εμμανουήλ Καραλής: Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε Diamond League με την ελληνική σημαία στους ώμους!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved