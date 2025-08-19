Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Πεταξε» στη βροχή ο Εμμανουήλ Καραλής: Θρίαμβος στο Diamond League με νέο άλμα πάνω από τα 6 μέτρα!
EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Onsports team 19 Αυγούστου 2025, 21:07
ΣΠΟΡ

«Πεταξε» στη βροχή ο Εμμανουήλ Καραλής: Θρίαμβος στο Diamond League με νέο άλμα πάνω από τα 6 μέτρα!

Ο Εμμανουήλ Καραλής θριάμβευσε στο Diamond League της Λωζάνης, καθώς παρά τη βροχή, πέρασε ξανά τα 6 μέτρα και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του στην κορυφαία σειρά μίτινγκ στίβου.

Ούτε η βροχή δεν μπορούσε να σταματήσει τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Καραλής αναδείχθηκε νικητής στο Diamond League της Λωζάνης, κάνοντας ακόμα ένα άλμα πάνω από τα 6 μέτρα!

Μία εβδομάδα μετά το άλμα που έκανε στα 6μ. στο Diamond League της Σιλεσία, ο 26χρονος άλτης πέρασε για 11η φορά το συγκεκριμένο όριο! Αυτή τη φορά πέρασε τα 6,02μ. με την τρίτη προσπάθεια και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο Καραλής ξεκίνησε με επιτυχημένο άλμα στα 5,72 μ., συνέχισε με τα 5,92 μ. και ξεπέρασε τα 6,02 μ. με την τρίτη προσπάθεια. Μετά τη νίκη του γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που παρακολούθησαν από κοντά το αγώνισμα, όπου υπήρχαν αρκετοί Έλληνες, κρατώντας τις σημαίες της χώρας μας.

Στη δεύτερη θέση ήταν ο Γάλλος Τιμπότ Κολέ με 5,82 μ. και στην τρίτη ο συμπατριώτης του Ρενό Λαβιλενί με το ίδιο ύψος.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΠΟΡ

Εμμανουήλ Καραλής: Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε Diamond League με την ελληνική σημαία στους ώμους!

Εμμανουήλ Καραλής: Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε Diamond League με την ελληνική σημαία στους ώμους!

Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: «Πάρτι» της Μπριζ με… σερβιτόρο Τζόλη, μεγάλα «διπλά» και για Πάφο, Καραμπάγκ
2 ώρες πριν Champions League: «Πάρτι» της Μπριζ με… σερβιτόρο Τζόλη, μεγάλα «διπλά» και για Πάφο, Καραμπάγκ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Πρέπει να παίξουμε όπως στο σκάκι: πολύ έξυπνα σε κάθε κίνηση» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
2 ώρες πριν ΑΕΚ: «Πρέπει να παίξουμε όπως στο σκάκι: πολύ έξυπνα σε κάθε κίνηση» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
ΣΠΟΡ
Κολύμβηση: Στον τελικό των 100μ. πρόσθιο του Παγκοσμίου ο Ντούμας με ιστορική επίδοση!
3 ώρες πριν Κολύμβηση: Στον τελικό των 100μ. πρόσθιο του Παγκοσμίου ο Ντούμας με ιστορική επίδοση!
ΣΠΟΡ
Εμμανουήλ Καραλής: Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε Diamond League με την ελληνική σημαία στους ώμους!
4 ώρες πριν Εμμανουήλ Καραλής: Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε Diamond League με την ελληνική σημαία στους ώμους!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved