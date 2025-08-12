Ομάδες

Μίλτος Τεντόγλου: Με δύο άλματα στα 8.05μ. κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο μίτινγκ της Βουδαπέστης
EPA/TOLGA AKMEN
Onsports team 12 Αυγούστου 2025, 23:36
ΣΠΟΡ

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε δύο άλματα στα 8.05μ. και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης.

Ο Έλληνας τερμάτισε πίσω από τον Γερμανό, Σάιμον Μπατζ, ο οποίος έκανε άλμα στα 8.07μ.

Ο Τεντόγλου στην επιστροφή του στο στάδιο, όπου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, είχε καλύτερη επίδοση τα 8.05μ. (-0.3). Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι «έβγαλε» το συγκεκριμένο άλμα τόσο στην τρίτη, όσο και στην έκτη προσπάθειά του.

Τα άλματα του Τεντόγλου αναλυτικά ήταν: 7,81 μ. (-0,1), 7,94 μ. (0,3), 8,05 μ. (-0,4), άκυρο, 7,66 μ. (0,4) και 8,05 μ. (0,4). Άλμα στα 8.05μ. έκανε κι ο Άνβαρ Ανβάροφ από το Ουζμπεκιστάν, ωστόσο υστέρησε στην ισοβαθμία κι έμεινε τελικά τρίτος.

Την παράσταση στο μίτινγκ «Ίστβαν Γκιουλάι» έκλεψε φυσικά ο εκπληκτικός, Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ για 13η φορά στην καριέρα του.



