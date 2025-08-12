Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο εκπληκτικός Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Πέτυχε το 13ο της καριέρας του με 6.29μ!
EPA/MARTIN DIVISEK
Onsports Team 12 Αυγούστου 2025, 20:51
ΣΠΟΡ

Ο εκπληκτικός Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Πέτυχε το 13ο της καριέρας του με 6.29μ!

Ο φοβερός και τρομερός Αρμάντ Ντουπλάντις το έκανε ξανά! Ο θρύλος του επί κοντώ κατέρριψε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστη, όπου έκανε άλμα στα 6.29μ.

Ο Σουηδός έκανε για 13η φορά στην καριέρα του παγκόσμιο ρεκόρ στους αγώνες της ουγγρικής πρωτεύουσας, όπου συμμετέχει κι ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.29μ. με τη δεύτερη προσπάθεια και κατέρριψε την προηγούμενη κορυφαία επίδοση στον κόσμο, την οποία φυσικά είχε πέτυχε ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, ξεπέρασε το 6.28, το οποίο κράτησε μόλις δύο μήνες και το είχε σημειώσει στην πατρίδα του, στο διεθνές μίτινγκ της Στοκχόλμης.

Δείτε το βίντεο με το άλμα που έφερε το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις:



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Μεταγραφές: Επίσημο! Παίκτης της ΑΕΚ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
40 λεπτά πριν Μεταγραφές: Επίσημο! Παίκτης της ΑΕΚ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
ΣΠΟΡ
Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!
59 λεπτά πριν Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!
ΣΠΟΡ
Ο εκπληκτικός Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Πέτυχε το 13ο της καριέρας του με 6.29μ!
2 ώρες πριν Ο εκπληκτικός Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Πέτυχε το 13ο της καριέρας του με 6.29μ!
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στην Αυστραλία ο Βαλκάνης, η Ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόσα
2 ώρες πριν Μεταγραφές, ΑΕΚ: Στην Αυστραλία ο Βαλκάνης, η Ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόσα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved