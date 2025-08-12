Ο εκπληκτικός Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Πέτυχε το 13ο της καριέρας του με 6.29μ!

EPA/MARTIN DIVISEK

Onsports Team

Ο φοβερός και τρομερός Αρμάντ Ντουπλάντις το έκανε ξανά! Ο θρύλος του επί κοντώ κατέρριψε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστη, όπου έκανε άλμα στα 6.29μ.

Ο Σουηδός έκανε για 13η φορά στην καριέρα του παγκόσμιο ρεκόρ στους αγώνες της ουγγρικής πρωτεύουσας, όπου συμμετέχει κι ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.29μ. με τη δεύτερη προσπάθεια και κατέρριψε την προηγούμενη κορυφαία επίδοση στον κόσμο, την οποία φυσικά είχε πέτυχε ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, ξεπέρασε το 6.28, το οποίο κράτησε μόλις δύο μήνες και το είχε σημειώσει στην πατρίδα του, στο διεθνές μίτινγκ της Στοκχόλμης.

Δείτε το βίντεο με το άλμα που έφερε το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις: