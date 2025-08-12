Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός από τον Μπονζί στο Cincinnati Open – Διακοπή 66 λεπτών στον αγώνα

EPA/MARK LYONS

Οnsports Τeam

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 σετ (6(4)-7, 6-3, 6-4) από τον Μπένζαμιν Μπονζί σε παιχνίδι που έγινε μετ’ εμποδίων κι έμεινε εκτός συνέχειας στο Cincinnati Open.

Μολονότι πήρε το πρώτο σετ, ο Έλληνας τενίστας είδε τον Γάλλο να επιστρέφει και να παίρνει εκείνος την πρόκριση για τους «16».

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη νίκη του Μπονζί επί του Τσιτσιπά, ο οποίος μετρούσε τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς. Παράλληλα, όμως, ηττήθηκε για τρίτη σερί φορά από Γάλλο τενίστα.

Achievement ?@BenjaminBonzi reaches 4R at a Masters for the first time with a 6-7 6-3 6-4 win over Tsitsipas#CincyTennis pic.twitter.com/8JnsJ4I8mc — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2025

Η αναμέτρηση διεξήχθη μετ’ εμποδίων, καθώς κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ έπεσε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις του Σινσινάτι και υπήρξε διακοπή 66 λεπτών.

Ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να περιορίσει τα λάθη του (βλ. 43) και να βρει επιστροφές στο σερβίς του Μπονζί και μοιραία αποχαιρέτησε πρόωρα το Masters του Σινσινάτι.