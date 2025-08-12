Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός από τον Μπονζί στο Cincinnati Open – Διακοπή 66 λεπτών στον αγώνα
EPA/MARK LYONS
Οnsports Τeam 12 Αυγούστου 2025, 11:44
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός από τον Μπονζί στο Cincinnati Open – Διακοπή 66 λεπτών στον αγώνα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 σετ (6(4)-7, 6-3, 6-4) από τον Μπένζαμιν Μπονζί σε παιχνίδι που έγινε μετ’ εμποδίων κι έμεινε εκτός συνέχειας στο Cincinnati Open.

Μολονότι πήρε το πρώτο σετ, ο Έλληνας τενίστας είδε τον Γάλλο να επιστρέφει και να παίρνει εκείνος την πρόκριση για τους «16».

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη νίκη του Μπονζί επί του Τσιτσιπά, ο οποίος μετρούσε τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς. Παράλληλα, όμως, ηττήθηκε για τρίτη σερί φορά από Γάλλο τενίστα.

Η αναμέτρηση διεξήχθη μετ’ εμποδίων, καθώς κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ έπεσε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις του Σινσινάτι και υπήρξε διακοπή 66 λεπτών.

Ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να περιορίσει τα λάθη του (βλ. 43) και να βρει επιστροφές στο σερβίς του Μπονζί και μοιραία αποχαιρέτησε πρόωρα το Masters του Σινσινάτι.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός από τον Μπονζί στο Cincinnati Open – Διακοπή 66 λεπτών στον αγώνα
34 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός από τον Μπονζί στο Cincinnati Open – Διακοπή 66 λεπτών στον αγώνα
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σλάβια Πράγας και κάνει το «μπαμ» με την απόκτηση του Ζαφείρη!
1 ώρα πριν Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σλάβια Πράγας και κάνει το «μπαμ» με την απόκτηση του Ζαφείρη!
BET
Super Cup & οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
2 ώρες πριν Super Cup & οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές: Η Ρίο Άβε παίρνει τον Λιάβα από τον Παναιτωλικό
3 ώρες πριν Μεταγραφές: Η Ρίο Άβε παίρνει τον Λιάβα από τον Παναιτωλικό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved