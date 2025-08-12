Στέφανος Τσιτσιπάς: Διακόπηκε ο αγώνας του στο Cincinnati Open – Έπεσε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις

EPA/MARK LYONS

Οnsports Τeam

Διακόπηκε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπένζαμιν Μπονζί, για τους «32» του Masters στο Σινσινάτι.

Η φυσιολογική ροή του αγώνα σταμάτησε στο μετά το έβδομο game του δεύτερου σετ, όταν έπεσε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις στο Σινσινάτι.

Η έλλειψη επαρκής ηλεκτροδότησης οδήγησε στην διακοπή των αγώνων που διεξάγονταν εκείνη την ώρα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά κι εκείνο του Έλληνα τενίστα.

Η διακοπή ρεύματος προκάλεσε πρόβλημα και στο σήμα με αποτέλεσμα από τις αρχές του δεύτερου σετ να μην υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.

Μέχρι το σημείο της διακοπής, οι δύο τενίστες είχαν προλάβει να αγωνιστούν για μια ώρα και 40 λεπτά. Ο Τσιτσιπάς είχε πάρει το πρώτο σετ στο tie break, κάνοντας το 1-0, ενώ στο δεύτερο Μπονζί έκανε την αντεπίθεση του κι ήταν μπροστά με 5-2.