Αθλητικές μεταδόσεις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθεια του στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μπένζαμιν Μπονζί, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Masters του Σινσινάτι – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/08).

Ο Έλληνας τενίστας, μετά τη νίκη επί του Φάμπιαν Μάροζαν, συνεχίζει την προσπάθεια του στο «1000άρι» τουρνουά των ΗΠΑ.

Δεύτερος αντίπαλος του στο Σινσινάτι θα είναι ο Μπένζαμιν Μπονζί, ο οποίος έκανε την έκπληξη κι άφησε εκτός τον Λορέντσο Μουζέτι.

Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν τρεις φορές, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει επικρατήσει σε όλες. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Ο αγώνας Τσιτσιπάς – Μπονζί αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport6HD.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις: