Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αθλητικές μεταδόσεις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθεια του στο Σινσινάτι
EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON, ΑΜΠΕ
Οnsports Τeam 11 Αυγούστου 2025, 10:59
ΣΠΟΡ

Αθλητικές μεταδόσεις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθεια του στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μπένζαμιν Μπονζί, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Masters του Σινσινάτι – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/08).

Ο Έλληνας τενίστας, μετά τη νίκη επί του Φάμπιαν Μάροζαν, συνεχίζει την προσπάθεια του στο «1000άρι» τουρνουά των ΗΠΑ.

Δεύτερος αντίπαλος του στο Σινσινάτι θα είναι ο Μπένζαμιν Μπονζί, ο οποίος έκανε την έκπληξη κι άφησε εκτός τον Λορέντσο Μουζέτι.

Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν τρεις φορές, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει επικρατήσει σε όλες. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Ο αγώνας Τσιτσιπάς – Μπονζί αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport6HD.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

18:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Σινσινάτι, 3η Μέρα

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Τσιτσιπάς – Μπονζί

ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Εστορίλ – Εστρέλα

Liga Portugal Betclic 2025-26

22:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Πόρτο - Βιτόρια Γκιμαράες

Liga Portugal Betclic 2025-26


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς
Τώρα Ολοκλήρωσε τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χολμς
SUPER LEAGUE
Επιβεβαίωση ΠΑΟΚ για Γιακουμάκη
25 λεπτά πριν Επιβεβαίωση ΠΑΟΚ για Γιακουμάκη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
UEFA: Πρόστιμο για Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ, λόγω ζητημάτων αντιντόπινγκ
40 λεπτά πριν UEFA: Πρόστιμο για Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ, λόγω ζητημάτων αντιντόπινγκ
ΣΠΟΡ
Αθλητικές μεταδόσεις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθεια του στο Σινσινάτι
1 ώρα πριν Αθλητικές μεταδόσεις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθεια του στο Σινσινάτι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved