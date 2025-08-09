Ομάδες

Τένις: Καλό ξεκίνημα και νίκη για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι
Onsports Team 09 Αυγούστου 2025, 23:10
ΣΠΟΡ

Τένις: Καλό ξεκίνημα και νίκη για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Φαμπιάν Μαροζάν και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Με το… δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις του στο Σινσινάτι Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας είχε να αντιμετωπίσει τον Φαμπιάν Μαροζάν από την Ουγγαρία και επικράτησε 2-0 σετ για να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι και ολοκληρώθηκε 7-6(3) για τον Έλληνα τενίστα. Στο δεύτερο ήταν πιο πειστικός και με 6-2 έφτασε άνετα στην επικράτηση με 2-0 σετ.

Το ματς ολοκληρώθηκε στα 84’ και πλέον στους «32» ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί, Νο.63 στην παγκόσμια κατάταξη.

 



