US Open: Το tattoo του Κύργιου, η βεντέτα με την Μεντβέντεφ και ο «πιο ηλίθιος πόντος του» (pic+vid)

Ο 27χρονος Ελληνοαυστραλός τενίστας πήρε μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον κάτοχο του τίτλου, με 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 πανηγυρίζοντας το «εισιτήριο» για την προημιτελική φάση του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του. Oι δύο τενίστες έχουν συναντηθεί συνολικά 5 φορές με τον Κύργιο να έχει το ρεκόρ 4-1, και μέσα στο 2022 έχουν έρθει αντιμέτωπει συνολικά τρεις φορές, με τον Ρώσο να παίρνει την πρώτη νίκη με 7-6 (1), 6-4, 4-6, 6-2 στην πατρίδα του Κύργιου την Αυστραλία, για το 1ο Grand Slam της χρονιάς.

Ακολούθησε το Μόντρεαλ, όπου ο Νικ Κύργιος είχε επικρατήσει με ανατροπή του κάτοχου του τίτλου, με 6-7, 6-4, 6-2. Η «βεντέτα» των δύο αθλητών «έκλεισε» σήμερα στο Arthur Ashe Stadium -τουλάχιστον για τα Major τουρνουά το 2022- με τη νίκη του Νικ Κύργιου στο τελευταίο χρονιά Grand Slam της χρονιάς, το US Open. Ενώ ο 26χρονος Ρώσος έχασε εκτός από την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του στη Νέα Υόρκη και το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το ντέρμπι της ημέρας ξεχώρισε για πολλούς λόγους, με τους δύο τενίστες να δίνουν ρεσιτάλ με κορυφαία χτυπήματα και πόντους που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Ο κορυφαίος πόντος όμως που έγινε viral και αναμένεται να συζητηθεί είναι αυτός του Νικ Κύργιου, τον οποίο ο ίδιος τον χαρακτήρισε ως τον «πιο ηλίθιο πόντο της καριέρας του»!

Η φάση που κοσμεί τα highlights της αναμέτρησης έγινε στο 2ο game του 3ου σετ στο σερβίς του Μεντβέντεφ, με τον Κύργιο να χάνει τον πόντο καθώς απέκρουσε πόντο του Ρώσου που ήταν άουτ με την μπάλα να είναι στον αέρα, χάνοντας μάλιστα την ευκαιρία να φτάσει σε break point.

O Νικ Kύργιος πανηγύρισε τον πόντο την ίδια ώρα που ο πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, έδειχνε να τα έχει χάσει κοιτώντας την chair umpire.

«Νομίζω ότι έπαιξα τον πιο ηλίθιο πόντο στην ιστορία σήμερα. Νόμιζα ότι είναι νόμιμο, για να είμαι ειλικρινής. Νόμιζα ότι έπαιζα τένις στους δρόμους της Καμπέρα. Μόνο εκεί θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Βλέπατε το πρόσωπό μου. Ήμουν πολύ χαρούμενος. Ήταν ο καλύτερος πόντος ever. Δεν ήταν νόμιμο αλλά είχε πλάκα», είπε στο ESPN ο 27χρονος Ελληνοαυστραλός.

well this was... odd

«Αν κερδίσω το US Open θα σταματήσω το τένις»!

Ο Νικ Κύργιος κατά τη συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι η επιθυμία να κάνει υπερήφανους τους πιο κοντινούς του ανθρώπους και να αλλάξει την αντίληψη του κοινού για αυτόν, είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από την βελτίωση στην απόδοση του, λίγο μετά την νίκη του στον τέταρτο γύρο του US Open, επί του Ρώσου επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Ντανίιλ Μεντβέντεφ.

Ο 27χρονος Ελληνοαυστραλός, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τις περιπέτειες του στον τομέα της ψυχικής υγείας, είπε ότι είναι υπερήφανος που επανήλθε αφού βρέθηκε σε μερικά «τρομακτικά μέρη» τα τελευταία χρόνια, και ανέφερε:

«Ένιωθα ότι όταν δυσκολευόμουν πραγματικά ψυχικά, ήμουν πολύ εγωιστής. Ένιωθα άσχημα, έλεγα δεν θέλω να παίξω. Μετά κοίταξα τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους και πόσο τους απογοήτευα και δεν ήθελα να το κάνω άλλο».

Ο «Φονέας των Γιγάντων» εν συνεχεία ανέφερε ότι αποφάσισε να επικεντρωθεί στην απόκτηση εξαιρετικής φυσικής κατάστασης, κάτι που φαινόταν πλήρως καθώς αγωνιζόταν με τον Μεντβέντεφ και έχοντας νικήσει στους 26 από τους τελευταίους 31 αγώνες του:

«Νιώθω σαν να κάνω τους ανθρώπους υπερήφανους τώρα. Δεν λέγονται τόσα αρνητικά πράγματα για εμένα. Απλώς ήθελα να αλλάξω την αφήγηση. Απλώς ένιωθα κατάθλιψη όλη την ώρα και λυπόμουν τον εαυτό μου. Απλώς ήθελα να το αλλάξω αυτό».

Τέλος ο φιναλίστ του Wimbledon έκανε πλάκα στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι μπορεί απλώς να φύγει από το άθλημα εάν κατακτήσει τον παρθενικό του τίτλο Grand Slam, τώρα στη Νέα Υόρκη:

«Πρέπει να προσπαθήσουμε και να συνεχίσουμε να πιέζουμε ο ένας τον άλλον, να συνεχίσουμε να είμαστε θετικοί. Καταλαβαίνω ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάω σπίτι. Ενδεχομένως, άλλα τρία ματς και δεν χρειάζεται να ξαναπαίξω τένις».

"I'm just finally glad I'm able to show New York my talent."



? @NickKyrgios

Το tattoo όλο νόημα στο πόδι του Νικ Κύργιου

Το «κακό παιδί» του τένις που έχει παλέψει με τους δικούς του δαίμονες για να ξαναβρεί τον εαυτό του, έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά και από τους ανθρώπους και γι’ αυτό αποφάσισε να «χτυπήσει» ένα τατουάζ στο πόδι με μήνυμα που έχει πολλούς αποδέκτες.

Συγκεκριμένα ο Νικ Κύργιος έγραψε στο πόδι του:

«Δώσε σε κάποιον μία μάσκα και θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός του εαυτός»!

Η φράση προέρχεται από τον Όσκαρ Γουάιλντ που είπε: «Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth».

Και χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένη από τον Joker στην ταινία «The Dark Night»:

«Give a man a mask and he will become his true self».

