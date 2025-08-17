Λιονέλ Μέσι: Επέστρεψε στη δράση με γκολάρα και μαγική ασίστ – Δείτε βίντεο

AP Photo/Lynne Sladky

Με τον Λιονέλ Μέσι να σημειώνει ένα πολύ ωραίο γκολ και να δίνει μαγική ασίστ, η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 3-1 των Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Ο «Pulga» επέστρεψε από τον τραυματισμό του και μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Μέσι έπαιξε σημαντικό ρόλο, ώστε η ομάδα του να πάρει τη νίκη και να ανέβει στην πέμπτη θέση του MLS, καθώς πέτυχε το δεύτερο τέρμα κι έδωσε την ασίστ για το τρίτο. Η Ίντερ Μαϊάμι προηγήθηκε στο 43’ με τον Τζόρντι Άλμπα, αλλά ο Πέιντσιλ ισοφάρισε για τους Γκάλαξι στο 59ο λεπτό.

Ο Μέσι, ο οποίος απουσίασε στα δύο προηγούμενα ματς λόγω μυικού τραυματισμού, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και με μια πολύ ωραία ενέργεια και σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε το 2-1 στο 84ο λεπτό. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Λουίς Σουάρες «σφράγισε» το... τρίποντο για την ομάδα του, έπειτα από πάσα - τακουνάκι του Αργεντινού «σταρ».