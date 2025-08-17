Μεταγραφές: Τελική ευθεία… φωτιά για τις ελληνικές ομάδες!

Onsports Team

Ο Αύγουστος ολοκληρώνεται και οι προσπάθειες για ενίσχυση εντείνονται, με τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη να βιάζονται για να προλάβουν να δηλώσουν τους παίκτες.

Ο Καλάμπρια έφτασε στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ο Ζαφείρης έμεινε εκτός αποστολής κόντρα στην Γιάμπλονετς και πιέζει για να τον αφήσει η Σλάβια Πράγας να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ «τρέχει» για αμυντικό χαφ, ενώ ο Ολυμπιακός «χτυπά» σε αρκετά μέτωπα.

Οι τέσσερις ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, απ’ τη στιγμή που περάσαμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, εντείνουν τις προσπάθειές τους για μεταγραφική ενίσχυση. Με τις κινήσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν, να είναι και δαπανηρές και εντυπωσιακές. Κυρίως όμως, σημαντικές για τους προπονητές προκειμένου να «μπουν» στο πρωτάθλημα και να συνεχίσουν στην Ευρώπη με τα καλύτερα δυνατά «υλικά».

Ειδικά για τους τρεις που έχουν αγώνες την 21η Αυγούστου σε play offs Europa League (Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ) και Conference League (ΑΕΚ), ο χρόνος είναι ακόμη πιο πιεστικός. Καθώς θέλουν να «κλειδώσουν» μεταγραφές μέχρι την Τετάρτη. Τότε είναι το τέλος της προθεσμίας για να γίνουν αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα των ομάδων μας.

Η μεταγραφική περίοδος πάντως, δεν ολοκληρώνεται με το τέλος του καλοκαιριού. Η προθεσμία είναι μέχρι 12 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα υπάρξει διάστημα μόνο για άνεργους (ελεύθερους) ποδοσφαιριστές.

Όμως μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου πρέπει να δηλωθεί η τελική λίστα των ομάδων που θα μετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA. Άρα υπάρχει βιασύνη και ειδικά για τις τέσσερις ομάδες μας υπάρχουν και αρκετές κινήσεις που πρέπει να γίνουν.

Σε ένα καλοκαίρι που όσο… αθόρυβο κι αν έμοιαζε, έφερε ήδη αρκετές διαφοροποιήσεις στα ρόστερ με σπουδαίους παίκτες να έρχονται στην Ελλάδα. Όμως το καλύτερο φαίνεται πως μας το έχουν φυλάξει για το τέλος…