Χουγκάζ: «Το πλάνο του ΠΑΟΚ με έπεισε»

Το τελευταίο παιχνίδι του με τη φανέλα της Τσεντεβίτα Ολίμπια έπαιξε στο Αλεξάνδρειο, για τη 12η αγωνιστική του EuroCup, απέναντι στον Άρη ο Νίκος Χουγκάζ.

Ο 25χρονος διεθνής φόργουορντ ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ (απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή), γεγονός για το οποίο του έγινε… στενό μαρκάρισμα με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο “Nick Galis Hall” και η οποία τον βρήκε νικητή απέναντι στους «κιτρινόμαυρους» (89-60).

«Προφανώς δεν περιμέναμε να κατακτήσουμε τόσο μεγάλη σε έκταση νίκη απόψε. Ξέραμε ότι ο Άρης είναι πολύ διαφορετική ομάδα, σε σχέση με τον πρώτο γύρο, καθώς άλλαξε παίκτες, τον προπονητή και παίζουν με διαφορετικό τρόπο τώρα. Εμείς προερχόμασταν από κακή εμφάνιση στο πρωτάθλημα με τον Ερυθρό Αστέρα, θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση. Ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο μας και βγήκε στο παρκέ», δήλωσε, αρχικά, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου.

Σε προσωπικό επίπεδο, για την εμφάνισή του κόντρα στον Άρη (9 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και την εξαιρετική άμυνα που έπαιξε πάνω στον Αμίν Νουά, εξήγησε: «Πάντα θέλω να παίζω το καλύτερο που μπορώ. Είχαμε διαβάσει τους παίκτες που είναι πρωταγωνιστές στη θέση μου, είχαμε επικεντρωθεί σε αυτούς, κάναμε καλή δουλειά».

Ερωτηθείς πιεστικά για τον ΠΑΟΚ, απάντησε λέγοντας: «Η προσέγγιση που μου έκανε η ομάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Όλα τα στελέχη, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, με πλησίασαν πολύ ωραία και πήρα την απόφασή μου. Δεν είχα αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να επιστρέψω στην Ελλάδα, απλά ήθελα να γυρίσω με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το πλάνο της ομάδας με έπεισε. Είμαι έτοιμος να ενταχθώ άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας».