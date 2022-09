Σερένα Γουίλιαμς: Tο «μαύρο διαμάντι» που με τη ρακέτα της κατέκτησε τον κόσμο!

Twitter: US Open /Roland Garros /Australian Open /Wimbledon /WTA

Ο αδαμάντινος χαρακτήρας της, ο δυναμισμός της, το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο, οι κοινωνικές της δράσεις, καθώς και το ίδρυμα για την εξάλειψη της βίας, που ίδρυσε προς τιμή της αδερφής της, η οποία δολοφονήθηκε από γκάνγκστερ, την κατατάσσουν ως μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα μας και μια άκρως επιδραστική αθλήτρια του κόσμου!

Αποτελεί το απόλυτο πρότυπο αφροαμερικανίδας αθλήτριας που με το ταλέντο της και την σκληρή δουλειά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, χτίζοντας μια από τις πιο παραγωγικές καριέρες σε όλα τα αθλήματα.

Έγινε παράδειγμα προς μίμηση για πολλά παιδιά, με την Κόκο Γκοφ να παραδέχεται πως εξαιτίας της επιρροής που είχε πάνω της η Σερένα, ακολούθησε και εκείνη το όνειρό της και έγινε τενίστρια.

Serena, THANK YOU. It is because of you I believe in this dream. The impact you’ve had on me goes beyond any words that can be put together and for that I say thank you, thank you, thank you, GOAT! pic.twitter.com/qeNZlC05WJ — Coco Gauff (@CocoGauff) September 3, 2022

«Εκπροσωπείς κάθε μαύρο κορίτσι στον πλανήτη», της έλεγε από μικρό παιδί ο πατέρας της και η Σερένα τον «έβγαλε» ασπροπρόσωπο με τα αθλητικά της επιτεύγματα, αλλά κυρίως με την στάση ζωής της και το ήθος της.

Και μπορεί ο «επίλογος» της ένδοξης καριέρας να «γράφτηκε» στη Νέα Υόρκη, όμως όπως γράφει η ίδια στην προσωπική της ιστοσελίδα: «Serena dreams big and lives her life even bigger. She’s not even close to done»!

Η κάτοχος των 23 Grand Slam τίτλων στο μονό -7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon και 6 US Open- άλλων 14ων Grand Slam με την αδερφή της, Βένους, και ακόμη 2 στο μικτό διπλό, φτάνοντας συνολικά τα 39 Grand Slam, γνώρισε την αποθέωση στον «τελευταίο της χορό» στο US Open.

«Μια πρωταθλήτρια», «η σπουδαιότερη όλων των εποχών», «ένας θρύλος». Με αυτές και ανάλογες εκφράσεις, η Μισέλ Ομπάμα, ο Τάιγκερ Γουντς, η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και πολλοί άλλοι διάσημοι, απέτιναν φόρο τιμής στην κορυφαία τενίστρια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την αποχώρηση της από την ενεργό δράση.

Η ευχή που ξεχώρισε μετά το «αντίο» της κορυφαίας αθλήτριας ήταν από την πρώην κυρία των ΗΠΑ και φίλη της Μισέλ Ομπάμα, που έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Συγχαρητήρια για μια καταπληκτική καριέρα. Πόσο τυχεροί ήμασταν που μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε ένα νεαρό κορίτσι από το Compton να μεγαλώνει και να γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Είμαι περήφανη για σένα, φίλη μου — και ανυπομονώ να δω τις ζωές που θα συνεχίσεις να μεταμορφώνεις με τα ταλέντα σου»!

Congrats on an amazing career, @SerenaWilliams!



How lucky were we to be able to watch a young girl from Compton grow up to become one of the greatest athletes of all time.



I'm proud of you, my friend—and I can't wait to see the lives you continue to transform with your talents. pic.twitter.com/VWONEMAwz3 — Michelle Obama (@MichelleObama) September 3, 2022

Ενώ η Αφροαμερικανίδα τηλεοπτική σταρ, Όπρα Γουίνφρεϊ, έγραψε:

«25 χρόνια. Πρωταθλήτρια. Ηρωίδα. Θρύλος για πάντα»!

«Είσαι η καλύτερη εντός και εκτός των γηπέδων. Σε ευχαριστούμε που μας εμπνέεις όλους να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Σ 'αγαπώ, μικρή αδελφή!», σχολίασε ο Τάιγκερ Γουντς.

Ο σούπερ σταρ ΛεΜπρόν Τζέιμς, με την σειρά του ανέφερε:

«Ήταν τιμή μου να ακολουθήσω το ταξίδι σου. Θέλω απλώς να σε ευχαριστήσω που αποτέλεσες αυτήν την έμπνευση για τόσους πολλούς ανθρώπους».

Η πρώην πρωταθλήτρια του τένις, Μπίλι Τζιν Κινγκ, που αγωνίζεται για την ισότητα των φύλων, σχολίασε:

«Η απίστευτη καριέρα της έχει γράψει Ιστορία στο τένις. Ωστόσο, η μεγαλύτερη συνεισφορά της μπορεί να μην έχει έρθει ακόμη. Ευχαριστώ, Σερένα Γουίλιαμς. Το ταξίδι σου συνεχίζεται»...

Η 41χρονη Αμερικανίδα με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρέτησε το κοινό της στη Νέα Υόρκη και καταχειροκροτήθηκε μετά την ήττα της από την Αυστραλή, Άιλα Τομλιάνοβιτς με 7-5, 6-7(4), 6-1 στον 3ο γύρο του φημισμένου Αμερικάνικου Grand Slam, σε μια άκρως συναισθηματική και συναρπαστική βραδιά.

Η Σερένα Γουίλιαμς, στιλάτη όπως πάντα, μπήκε στο Arthur Ashe Stadium φορώντας custom made παπούτσια Nike που είχαν διαμαντένιες λεπτομέρειες και διακοσμημένα στα κορδόνια με τις λέξεις «Μαμά» και «Βασίλισσα», συνδυασμένα με ένα στολισμένο με διαμάντια μαύρο μπούστο και φούστα tutu, εμπνευσμένα από τον νυχτερινό ουρανό της Νέας Υόρκη, και φυσικά ήταν ασορτί ντυμένη έτσι και η κορούλα της, Ολυμπία!

Η σχέση της άλλωστε με την μόδα είναι ιδιαίτερα στενή καθώς ουκ ολίγες φορές έχει γίνει εξώφυλλο στο περιοδικό Vogue με αέρινες δημιουργίες αλλά και δυναμικά outfit. Ενώ υπέρλαμπρη έχει περπατήσει στο κόκκινο χαλί με δημιουργίες διάσημων σχεδιαστών και έχει δώσει το «παρών» σε κοσμικά events, Oscars, MET Gala, Πρεμιέρες ταινιών και πάρτι με Celebrities «κλέβοντας» την παράσταση.

Έχει «ντυθεί» Beyonce, για να της ευχηθεί για γενέθλιά της, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και σε video clip της διάσημης τραγουδίστριας με την οποία διατηρεί φιλική σχέση.

Η πορεία προς τη στέψη της «Βασίλισσας» και όλα τα επιτεύγματά της

Η Σερένα Γουίλιαμς σε ηλικία μόλις 4,5 ετών κέρδισε το πρώτο της τουρνουά, ενώ ως την ηλικία των 10 ετών, είχε ήδη παίξει σε 49 τουρνουά και νικήσει στα 46! Όμως το «αστέρι» της δεν είχε ανατείλει ακόμη.

Το 1991 παρακολούθησε μαθήματα σε σχολή τένις, μετά από την παρότρυνση των γονιών της και σε ηλικία 14 ετών, το Σεπτέμβριο του 1995 έγινε επαγγελματίας και τότε το ταξίδι προς τα αστέρια ξεκίνησε!

Από την πρώτη της επαγγελματική συνάντηση στο Κεμπέκ Σίτι το 1995, όπου ήταν χωρίς κατάταξη και είχε ηττηθεί στον α' γύρο των προκριματικών, η Σερένα Γουίλιαμς ξεπέρασε όλα τα εμπόδια μέσα στα κορτ αλλά και τον ρατσισμό καθώς συνήθως αντιμετώπιζε λευκές αθλήτριες και ειδικά στην αρχή της καριέρας της δεν είχε τον σεβασμό που της άξιζε, χάνοντας σετ και ματς από διαιτητικές αποφάσεις. Παρόλα αυτά «πάλεψε» σκληρά και έγινε η αδιαμφισβήτητη «Βασίλισσα» του τένις για 27 σεζόν!

Η 41χρονη σήμερα, Αμερικανίδα τενίστρια, κέρδισε 847 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 367 σε Major τουρνουά. «Μετράει» 73 τίτλους μεταξύ των οποίων 23 σε Grand Slam, ενώ στο παλμαρέ της προστίθενται ακόμη 23 τίτλοι στο διπλό, εκ των οποίων οι 14 Grand Slam μαζί με την αδερφή της Βένους και ακόμη 2 στο διπλό μικτό. Έτσι με 39 Grand Slam και ακόμη 4 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, 3 στο διπλό και 1 στο μονό, αποτελεί την κορυφαία αθλήτρια της Open Era.

Τα ρεκόρ της όμως δεν σταματούν εκεί καθώς δύο χρονιές έχει κατακτήσει και τα 4 Grand Slam.

Serena Williams held all four majors at the same time.



Twice. pic.twitter.com/zILUSiWwDx — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

Η Σερένα Γουίλιαμς παρέμεινε επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη για -συνολικά- 319 εβδομάδες και περισσότερα από έξι χρόνια, καθώς ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή στις 8 Ιουλίου 2002. Μόνο η Τσέχα, Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, με 332 και η Γερμανίδα, Στέφι Γκραφ με 377 έχουν περάσει περισσότερο χρόνο, στην πρώτη θέση του κόσμου στο τένις γυναικών.

Μαζί με την Γκραφ η Γουίλιαμς κατέχει επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες εβδομάδες ως Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA με 186 εβδομάδες -από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 – ενώ μεταξύ του πρώτου της τίτλου που κατέκτησε το 1999 στο Παρίσι και του 73ου και τελευταίου της στο Όκλαντ το 2020, η Σερένα Γουίλιαμς κυριάρχησε στο σιρκουί και συγκέντρωσε 94,8 εκατομμύρια δολάρια από τα χρηματικά έπαθλα!

Παράλληλα η Αμερικανίδα «Μύθος» του παγκόσμιου τένις, έγραψε το όνομά της δίπλα σε ένα ακόμη ένα μοναδικό ρεκόρ, αγωνιζόμενη σε Grand Slam τουρνουά σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες της ζωής της. Τέλος έχει τιμηθεί με το βραβείο Laureus το 2003, το 2007 και το 2009.

Η ζωή στην πόλη Compton και η δολοφονία της αδερφής της από γκάνγκστερ!

Η Σερένα Γουίλιαμς γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1981 στο Saginaw αλλά μεγάλωσε στο Compton, μια πόλη στη νότια κομητεία του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Το Compton την εποχή των 80s ήταν μια κακόφημη περιοχή που κυριαρχούσαν οι συμμορίες.

Η μητέρα της είναι η Όρασεν Πράις -Oracene Price- που είχε τρεις κόρες από προηγούμενο γάμο μέχρι να παντρευτεί τον Ρίτσαρντ Γουίλιαμς, με τον οποίο απέκτησε τις αδερφές, Σερένα και Βένους. Ο Ρίτσαρντ είχε επίσης πέντε παιδιά από προηγούμενο γάμο, ενώ μετά το διαζύγιό του με την Όρασεν το 2002 παντρεύτηκε για 3η φορά και έκανε ακόμη ένα παιδί και είχε και ένα παιδί εκτός γάμου.

Αμφότεροι οι γονείς της ήταν προπονητές τένις και έτσι για να κρατήσουν τις κόρες τους ασφαλείς και μακριά από τους δρόμους του Compton τις οδήγησαν από νωρίς στα γήπεδα και τον αθλητισμό.

Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2003 η μεγαλύτερη ετεροθαλής αδερφή, Γιετούντι Τάρα Πράις -Yetunde Hawanya Tara Price- έπεσε νεκρή από σφαίρα στο κεφάλι σε ηλικία 31 ετών. Η Πράις ήταν νοσοκόμα ενώ έχοντας και την οικονομική βοήθεια από τις αδερφές της, είχε ανοίξει και ένα κομμωτήριο.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές αρχές μετά από έρευνα και μαρτυρίες η Πράις μαζί με τον φίλο της είχαν παρκάρει το αμάξι της, ένα SUV, έξω από ένα σπίτι, όπου γινόταν διακίνηση κρακ και δέχτηκε πυρά από δύο μέλη της συμμορίας Southside Compton Crips που φρουρούσαν το σπίτι. Μάλιστα τόσο ο κατήγορος όσο και η υπεράσπιση συμφώνησαν στην δίκη για τη δολοφονία της ότι η Πράις ήταν «ένα αθώο θύμα που περνούσε από την περιοχή»!

Το ένα μέλος της συμμορίας δεν καταδικάστηκε καθώς οι αρχές δήλωσαν πως οι πυροβολισμοί του δεν προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό της Πράις. Ενώ το δεύτερο μέλος της συμμορίας, ο Ρόμπερτ Έντουαρντ Μάξφιλντ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης με αναστολή. Το 2018 απελευθερώθηκε αλλά συνελήφθη ξανά καθώς παραβίασε την αναστολή του.

Η αποφυλάκιση του δολοφόνου της αδερφής της και η ίδρυση κέντρου στήριξης στα θύματα βίας

Το 2016 οι Σερένα και Βένους Γουίλιαμς ίδρυσαν ένα κοινωφελές κέντρο στο Compton για τη στήριξη θυμάτων βίας και τις οικογένειές τους, που το ονόμασαν «Yetunde Price Resource Center».

Τον Μάρτιο του 2018 ο Μάξφιλντ απελευθερώθηκε έχοντας εκτελέσει τα 12 από τα 15 χρόνια φυλάκισης. Η Σερένα δήλωσε σε συνέντευξή της στο «Time» πως έμαθε για την αποφυλάκισή του δέκα λεπτά πριν από αναμέτρηση με την Τζοάνα Κόντα στο Silicon Valley Classic, ματς στο οποίο έχασε 6-1,6-0 σε 52 λεπτά!

Η ταινία «King Richard» με τον Γουίλ Σμιθ, ως τον πατέρα της Σερένα Γουίλιαμς

Η Σερένα μαζί με την αδερφή της Βένους ανέλαβαν την παραγωγή της ταινίας «King Richard», που βγήκε στη μεγάλη οθόνη τον Νοέμβριο του 2021. Ο Γουίλ Σμιθ υποδύεται τον Ρίτσαρντ Γουίλιαμς, τον πατέρα που μεγαλώνει τα δυο του κορίτσια, τη Σερένα και Βένους Γουίλιαμς, με σκοπό να αλλάξουν τον κόσμο του τένις για πάντα.

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της οικογένειας, που ενέπνευσε πολλά παιδιά με όνειρα σε όλο τον κόσμο, το «King Richard» ακολουθεί το ταξίδι του Ρίτσαρντ Γουίλιαμς, που θέλει να κρατήσει τα παιδιά του έξω από τους κακόφημους δρόμους του Compton, οδηγώντας τα στην κορυφή και τα καταφέρνει!

Αθλήτρια πρότυπο, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος μα πάνω απ΄ όλα μαμά!

Έχοντας κερδίσει 94.618.080 δολάρια από την πλούσια καριέρα της η Σερένα έχει ακολουθήσει πολλά και διαφορετικά μονοπάτια στη ζωή της, εκτός από τον αθλητισμό, με αναρίθμητες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και δράσεις όπως κατά του ρατσισμού, για την εξάλειψη της βίας και για την ψυχική υγεία.

Η κάτοχος των 39 συνολικά τίτλων Grand Slam, το 2018 λάνσαρε τη δική της σειρά με ρούχα «S by Serena», ενώ το 2019 σχεδίασε τα δικά της κοσμήματα. Παράλληλα διατηρεί και εταιρεία παραγωγής μαζί με την αδερφή της.

Το 2018 κυκλοφόρησε ένα πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, αποδεικνύοντας πως 4 δεκαετίες μετά την έναρξη της καριέρας της συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ενώ είναι επενδύτρια σε πολλές εταιρίες που ενισχύουν την διαφορετικότητα, «αγκαλιάζοντας» τις νέες ευκαιρίες. Με την εταιρία της «Serena Ventures» στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση εταιρειών σε πολλούς τομείς του επενδυτικού κόσμου.

Εκτός από όλους τους ρόλους της κορυφαίας αθλήτριας τένις όλων των εποχών, η Σερένα Γουίλιαμς αγαπάει ιδιαίτερα έναν: αυτόν της μητέρας.

Η κόρη της, Ολυμπία είναι το κέντρο του κόσμου της και το σημαντικότερο πρόσωπο της καθημερινότητάς της, που βρίσκεται δίπλα της σε κάθε στιγμή από τις επιχειρηματικές συναντήσεις, τους αγώνες μέχρι και στα πάρτι για πριγκίπισσες!

Δείτε παρακάτω τα αφιερώματα των 4 Grand Slam, της Nike, αλλά και της WTA για την τενίστρια είδωλο: