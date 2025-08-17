Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στο νοσοκομείο ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, είχε ατύχημα με μοτοσικλέτα
Onsports Team 17 Αυγούστου 2025, 09:22
AUTO MOTO

Στο νοσοκομείο ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, είχε ατύχημα με μοτοσικλέτα

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 νοσηλεύεται στην Αυστραλία, με τις πρώτες πληροφορίες να μην προκαλούν ανησυχία για την υγεία του.

Ατύχημα με μοτοσικλέτα είχε ο Ντάνιελ Ρικιάρντο. Ο πρώην οδηγός της Formula 1, με 8 νίκες στο ενεργητικό του και έχοντας συνεργαστεί με Red Bull και McLaren, είχε ατύχημα με μηχανή enduro. Ενώ οδηγούσε εκτός δρόμου, έπεσε και τραυματίστηκε στην κλείδα του.

Όλα αυτά στην Αυστραλία, όπου και διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Το ατύχημα έγινε στο Ντέιντρι, όπου υπάρχει το αρχαιότερο τροπικό δάσος του πλανήτη. Εκείνο διέσχισε ο Ρικιάρντο με τη μηχανή και δυστυχώς είχε το ατύχημα.

Το νοσοκομείο απείχε 50χλμ απ’ το σημείο, αλλά ο διάσημος οδηγός ήταν ευδιάθετος και είχε κανονικά τις αισθήσεις του όταν έφτασε εκεί. Οπότε όπως αναφέρουν και στην Αυστραλία, δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία του.

 

 



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Γιώργου Γιακουμάκη – Δείτε βίντεο
29 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Γιώργου Γιακουμάκη – Δείτε βίντεο
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ακυρώθηκαν τα φιλικά της τελευταίας ημέρας του «Παύλος Γιαννακόπουλος»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ακυρώθηκαν τα φιλικά της τελευταίας ημέρας του «Παύλος Γιαννακόπουλος»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ξεκίνημα με ντέρμπι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, στην Premier League – Οι μεταδόσεις (17/08)
2 ώρες πριν Ξεκίνημα με ντέρμπι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, στην Premier League – Οι μεταδόσεις (17/08)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λιονέλ Μέσι: Επέστρεψε στη δράση με γκολάρα και μαγική ασίστ – Δείτε βίντεο
3 ώρες πριν Λιονέλ Μέσι: Επέστρεψε στη δράση με γκολάρα και μαγική ασίστ – Δείτε βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved