Παναθηναϊκός AKTOR: Αύριο η απόφαση για Ρογκαβόπουλο
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 05 Ιανουαρίου 2026, 15:25
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αύριο η απόφαση για Ρογκαβόπουλο

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πήρε μέρος κανονικά στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θα αποφασίσει αύριο για τη συμμετοχή του. 

 

 

Ο Έλληνας άσος ένιωσε ένα σφίξιμο στη δεξιά γάμπα και προφυλάχθηκε στο ματς στης Stoiximan Greek Basketball League απέναντι την Καρδίτσα, αλλά όπως όλα δείχνουν θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα. 

Μιας και αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί μετά το τέλος της αυριανής πρωινής προπόνησης. 

Αντίθετα εκτός προπόνησης έμεινε ο Ντίνος Μήτογλου ο οποίος θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της ομάδας το επόμενο δεκαήμερο. 



