Παυλίδης για Μπενφίκα: «Νιώθω περήφανος για την ομάδα…»

Οnsports Τeam

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στάθηκε στον αποκλεισμό της Μπενφίκα από τη Ρεάλ, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα της Λισαβόνας προηγήθηκε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αλλά τελικά ηττήθηκε με 2-1 κι έμεινε εκτός συνέχειας από τους Μαδριλένους.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για να βοηθήσει την Μπενφίκα, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League, υπογραμμίζοντας την ομαδική δουλειά και τη συνολική εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι από τα Playoffs των προκριματικών στις 6 Αυγούστου και τελειώσαμε λίγο πριν τους 16. Ορισμένες φορές δεν είναι αρκετό αυτό… Ωστόσο, η προσπάθεια, η ενότητα και η πίστη όλων μας ήταν εκεί και βγήκε στο γήπεδο. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου και για τη μάχη που δώσαμε. Τώρα θα δώσουμε τα πάντα για το πρωτάθλημα. Μαζί».