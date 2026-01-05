Αταμάν: «Ο πρόεδρος ψάχνει πάντα για την καλύτερη λύση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην ομάδα του, αλλά και για την αυριανή αναμέτρηση με την Αρμάνι στο Telekom Center Athens.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει βάλει την ομάδα του στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τον αυριανό αγώνα με την Αρμάνι, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει πάση θυσία να επιστρέψει στις νίκες και τόνισε ότι αν και δεν έχει ζητήσει κάποιον παίκτη ο Πρόεδρος και ο σύλλογος κάνουν πάντα το καλύτερο για την ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι συγκεντρωμένος μόνο στα παιχνίδια της εβδομάδας. Η μεταγραφή έχει να κάνει μόνο με τη διοίκηση. Δε ζήτησα παίκτη. Είπα απλά τα λάθη μας μετά την ήττα στο ντέρμπι. Ο πρόεδρος πάντα αντιδρά, όπως και το κλαμπ. Ψάχνει πάντα την καλύτερη λύση. Ο Μήτογλου δεν ξέρω πόσο θα μείνει έξω. Πέραν από τον Μήτογλου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Γκριγκόνις είναι και αυτός έτοιμος.

Εγώ είπα ποιο είναι το λάθος μας μετά το προηγούμενο παιχνίδι. Το κλαμπ άρχισε να ψάχνει, ο πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Μετά από όσα του είπα, ότι μας έλειψε κάτι σημαντικό, φυσικά έδειξε αντίδραση. Εγώ δεν επέμεινα, είπα ότι μας έλειψε κάτι και φυσικά ψάχνει την καλύτερη λύση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο. Έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα με τον Μήτογλου».

Για την ανάγκη να βγάλει η ομάδα αντίδραση: “Είναι αλήθεια ότι όταν παίζεις στο γήπεδό σου, ειδικά με ομάδες απέναντι στις οποίες έχασες στον πρώτο γύρο, πρέπει να βρεις τρόπο να νικήσεις. Είμαστε μια νίκη μακριά από την πρώτη θέση, είναι πολύ σημαντικό.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, όλες οι ομάδες θέλουν να πάρουν μια νίκη παραπάνω και πάντα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Πρέπει να το ξεχνάς είτε κέρδισες είτε έχασες, το πιο σημαντικό είναι το επόμενο παιχνίδι. Η Αρμάνι είναι μια πολύ καλή ομάδα, χάσαμε στο Μιλάνο και είμαστε έτοιμοι”.

Για την Αρμάνι: “Έχουν σπουδαίο ρόστερ, τον Λεντέι, τον Μπρουκς, έχουν παίκτες κάτω από το καλάθι, μια πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε μόνο έναν παίκτη, πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Σε επίθεση και άμυνα. Πολλές φορές στη EuroLeague δεν αρκεί να είσαι καλός στην άμυνα, πρέπει να βάλεις και τα ελεύθερα σουτ”.

Για τον Γκριγκόνις: “Είναι έτοιμος και ίσως μπορούμε να τον βάλουμε στο ρόστερ, θα δούμε αύριο”.

Για τον Ρογκαβόπουλο: “Έκανε ελαφριά προπόνηση, θα αποφασίσουμε αύριο μετά την πρωινή προπόνηση”.