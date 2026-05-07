Παναθηναϊκός: Με τις γνωστές απουσίες η προπόνηση των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε σήμερα το πρωί την προετοιμασία της ενόψει του εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της τακτικής.

Το απουσιολόγιο της ομάδας παρέμεινε αμετάβλητο, καθώς οι Ρενάτο Σάντσες και Γιώργος Κάτρης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σίριελ Ντέσερς, Μούσα Σισοκό και Τιν Γεντβάι έκαναν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε τακτική και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».