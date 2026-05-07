ΑΕΛ Novibet: Νέα «επίθεση» με... Φωτιά μετά το Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν

Η θεσσαλική ΠΑΕ συνεχίζει τις διαμαρτυρίες για το πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού, φέρνοντας ως παράδειγμα φάση από το Champions League.

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΕΛ Novibet, συνεχίζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες της για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Πανσερραϊκού στην αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Η θεσσαλική ΠΑΕ έκανε αναφορά σε παρόμοια φάση από αγώνα του Champions League ανάμεσα σε Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερμέν, υποστηρίζοντας πως σε εκείνη την περίπτωση δεν υπήρξε καταλογισμός παράβασης.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΕΛ Novibet θέλησε να ενισχύσει τη θέση της σχετικά με τη φάση που προκάλεσε τις αντιδράσεις της στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν, που είδαμε όλοι οι φίλαθλοι εχθές στον ευρωπαϊκό ημιτελικό, συνέβαινε στις Σέρρες στον αγώνα Πανσερραικού-ΑΕΛ Novibet το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερι Φωτιάς θα έδειχνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές.

Η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Παρί, στο χθεσινό αγώνα Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν που δε δόθηκε ποτέ ως πέναλτι

Μία γιατί κατά την άποψη του θα ήταν πέναλτυ και άλλη μία από την αγανάκτηση του που ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση…! Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια, για όσους δεν το έχουν καταλάβει.

Καθυστερήσεις όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτυ γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει. Πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής θεωρώντας ότι προσβάλουμε τους θεσμούς, να αξιολογήσει εάν η κραυγή διαμαρτυρίας μας είναι βάσιμη και εάν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμη στην Ελλάδα».

