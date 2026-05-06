ΠΑΟΚ: Αγώνας δρόμου για Γιακουμάκη και Χατσίδη ενόψει Ολυμπιακού

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, ενόψει του αγώνα στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό (10/5 19:30), για την 4η αγωνιστική των φετινών playoffs της Super League.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε με προθέρμανση και ακολούθησαν rondo, παιχνίδια κατοχής και παιχνίδι υψηλής έντασης.

Όσον αφορά τους τραυματίες, οι Δημήτρης Χατσίδης και Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, με τη συμμετοχή τους στο ντέρμπι να ξεκαθαρίζει μέσα στο επόμενο διήμερο, ενώ οριστικά νοκ άουτ είναι οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.