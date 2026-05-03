· Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Πρέπει να είμαστε περήφανοι για όσα έχουν πετύχει οι ποδοσφαιριστές»

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την αποβολή κόντρα στην ΑΕΚ.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0, με τους γηπεδούχους να δείχνουν καλύτερο πρόσωπο από τη στιγμή που έμειναν με δέκα παίκτες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ότι είναι υπερήφανος για τους παίκτες του «για όλα αυτά που έχουν πετύχει με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν περάσει αυτή η σεζόν», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού:

«Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών που βρέθηκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε νωρίς με αριθμητικό μειονέκτημα, οι ποδοσφαιριστές μου πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα. Αξίζαμε τη νίκη, είχαμε τις ευκαιρίες, είχαν και οι αντίπαλοι τις ευκαιρίες τους αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα οπότε είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών μου.

Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τους ποδοσφαιριστές, για όλα αυτά που έχουν πετύχει με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουν περάσει αυτή η σεζόν».

