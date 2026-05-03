Λουτσέσκου: «Αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα»

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού και ανέβηκε στη δεύτερη θέση των playoffs της Stoiximan Super League, κάνοντας σημαντικό βήμα για την έξοδο στο Champions League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά», Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην αγωνιστική αντίδραση της ομάδας του, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτερότητες της φετινής σεζόν. Παράλληλα, ξεχώρισε την παρουσία του Παβλένκα ως καθοριστικό παράγοντα για τη νίκη, τονίζοντας πως η ομάδα του καταφέρνει να αντιδρά απέναντι στις δυσκολίες και τις συγκυρίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουτσέσκου:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, αλλά καταφέραμε να προηγηθούμε. Δεν το αξιολογήσαμε σωστά και ήρθε η ισοφάριση. Ο αντίπαλος είχε περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με εμάς.

Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ενέργεια και σκοράραμε δύο φορές. Είχαμε τον έλεγχο και μία σημαντική απόκρουση του Παβλένκα. Ήταν ένα από τα σημεία - κλειδιά για τη νίκη.

Ήταν μία τρελή και κακή περίοδος για εμάς από τις αρχές Φεβρουαρίου. Αυτή φάνηκε στο ξεκίνημα. Είδαμε σήμερα ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν είναι στο 100%. Σε στιγμές παράξαμε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, είχαμε τοπ ενέργειες. Τα πράγματα στιγμή με στιγμή, λεπτό με λεπτό, παιχνίδι με παιχνίδι πηγαίνουν καλύτερα για εμάς. Είναι σημαντικό που επιστρέφουν ποδοσφαιριστές.

Αντιδράσαμε καλά. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί και δείχνουμε ότι επιστρέφουμε. Αυτό που κάνουμε πράκτικά αυτή τη στιγμή είναι ότι αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα».

Για το αν ο ΠΑΟΚ ανακτά την κλονισμένη αυτοπεποίθησή του:

«Είναι μια σκληρή απογοήτευση για εμάς το πώς πήγε η χρονιά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, δείχναμε τοπ ποιότητα. Όλα αυτά «έσπασαν» και αυτή η κατάσταση ήρθε πολύ περίεργα για εμάς. Μας «τραυμάτισε», αλλά το πιο σημαντικό είναι να βγάζεις αντίδραση στην πιο δύσκολη κατάσταση.

Η απόλαυση του να παίζεις και να κερδίζεις βοηθά στην αυοπεποίθηση. Το πώς ξεκινήσαμε, πώς δουλεύαμε, πώς χάσαμε παίκτες και πώς χάσαμε το Κύπελλο επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή μας. Κάναμε μία πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά αντιμετωπίσαμε τη Λιόν και τη Θέλτα με μισή ομάδα. Είναι μία περίπλοκη σεζόν και θέλουμε το καλύτερο δυνατό στο τελείωμα».