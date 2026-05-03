Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ξανά στη Λεωφόρο ο Γιάννης Βαρδινογιάννης

Τα φετινά playoffs της Super League ίσως να είναι τα τελευταία ματς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Έτσι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης αποφάσισε να δώσει το παρών στις δύο πρώτες αναμετρήσεις.

Ο πρώην μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ, μετά το ντέρμπι αιωνίων βρίσκεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και για το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Θα παρακολουθήσει το ντέρμπι των Αθηνών και πλέον μένει να φανεί αν θα βρεθεί στο γήπεδο και για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το τελευταίο εντός έδρας του Παναθηναϊκού για αυτή τη σεζόν.