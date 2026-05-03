Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Σιώπη

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο (21:00) σε ματς όπου θέλει να πάρει την πρώτη του νίκη στα φετινά playoffs. Για τους «πράσινους» υπήρξε πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και απουσία από την αποστολή.

Ο Μανώλης Σιώπης αντιμετωπίζει πρόβλημα με ίωση που δεν του επιτρέπει να είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Έτσι έμεινε εκτός αποστολής.

Η ατυχία του έμπειρου μέσου είναι μεγάλη, καθώς ο Ισπανός τον προόριζε για το βασικό σχήμα της αναμέτρησης.