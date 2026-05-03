Κόντης: «Το μυαλό μας δεν ήταν αυτό που έπρεπε, να αλλάξουμε το mode»

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντη, αμέσως μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Άρη (0-2) στο Παγκρήτιο.

Σε δηλώσεις του μετά την ήττα με 2-0 από τον Άρη για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Χρήστος Κόντης απέδωσε το κακό αποτέλεσμα των Κρητικών στο κακό μυαλό των παικτών που είχαν μείνει στην κατάκτηση του Κυπέλλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

«Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Θέλαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που θα μας έδιναν την όρεξη να κυνηγήσουμε την 5η θέση. Δεν τα καταφέραμε. Το θέλαμε, προσπαθήσαμε, είχαμε τις καλές ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν η μέρα μας.
Το μυαλό μετά τη μεγάλη κατάκτηση του Κυπέλλου δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Ήταν μια εβδομάδα χαράς, μια εβδομάδα με πανηγυρισμούς σε όλο το Ηράκλειο. Νομίζω ότι ο κόσμος βγήκε, αποθέωσε τους παίκτες και τους ευχαριστούμε για την υποδοχή.
Τώρα όμως πρέπει κι εμείς να αλλάξουμε το “mode” και να τελειώσουμε το πρωτάθλημα όσο πιο ψηλά γίνεται, με την καλύτερη δυνατή θέση και απόδοση».

