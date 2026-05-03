Γερεμέγεφ: «Υπάρχει απογοήτευση σε όλους, αλλά έχω δει την ομάδα να έχει μάτια δολοφονικά»

Παρά την απογοήτευση από τα αρνητικά αποτελέσματα και τα προβλήματα τραυματισμών, ο Σουηδός επιθετικός, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του, με ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των παικτών.

Επισήμανε ότι η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω τις δυσκολίες και να εστιάσει στο παρόν, δίνοντας έμφαση στο επερχόμενο παιχνίδι στην Τούμπα, όπου η στήριξη του κόσμου και η σωστή εκτέλεση στο γήπεδο θα κρίνουν το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε σε συνδρομητικό κανάλι:

Για την κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΟΚ:

«Φυσικά υπάρχει απογοήτευση σε όλους μας και σε εμένα προσωπικά μετά τις ήττες, αλλά από τη σκυτάλη έχω δει την ομάδα να έχει μάτια δολοφονικά, έτοιμη για το επόμενο παιχνίδι. Όπως και στη ζωή, πρέπει να πηγαίνεις παραπέρα. Νομίζω ότι και στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το mood και πρέπει να πάμε παρακάτω».

Για το αν νιώθει αισιοδοξία για τη συνέχεια και τι πρέπει να δείξει η ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν:

«Δεν αλλάζει κάτι στην ουσία. Το ποδόσφαιρο που παίζουμε έχει αυτοματισμούς. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ ξεκάθαρο το τι θέλουμε να κάνουμε και ποιοι είναι οι στόχοι μας, οπότε πρέπει να πάμε γι’ αυτό».

Για τα δύο επόμενα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό:

«Καλύτερα να επικεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι. Παίζουμε στην έδρα μας με τον κόσμο που θα μας στηρίξει, οπότε ας εστιάσουμε σε αυτό».

Για τα αίτια της δίμηνης κάμψης του ΠΑΟΚ και τους τραυματισμούς:

«Επηρεάζει μια ομάδα το να χάνει σημαντικούς ποδοσφαιριστές, αλλά ως ποδοσφαιριστές αυτό δεν θα πρέπει να μας επηρεάζει καθόλου. Ως ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας όταν βγούμε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια βαρετή απάντηση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια».

Για τα όσα έχει βιώσει ο σύλλογος μέσα στο 2026:

«Εμείς πρέπει να έχουμε το μυαλό μας όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν το έχω ξαναδεί. Σίγουρα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και επίσης, από ένα σημείο και μετά γίνεται λίγο ιδιωτικό, εσωτερικό και προσωπικό. Όταν χάνουμε ανθρώπους, επηρεάζεσαι προσωπικά.

Χτυπάει στην καρδιά. Πονάει. Πονάς εκεί. Αλλά το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι όλοι είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι και υπάρχει ένα πνεύμα, μία νοοτροπία, να βοηθήσουν όλοι τον έναν που υποφέρει. Οπότε όλο αυτό το βιώνουμε ως οικογένεια και προσπαθούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό».

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα:

«Είναι δύο ομάδες με πολύ δυνατή ταυτότητα, αγωνιστικά και ως σύνολο. Δεν περιμένω εκπλήξεις. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν αρκετές ομοιότητες στο πώς βιώνουν τη φετινή σεζόν και πολλά δυνατά στοιχεία, τα οποία θα τα δούμε να συγκρούονται στο γήπεδο. Αυτός που θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του θα νικήσει».