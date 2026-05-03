Κένι: «Διανύουμε δύσκολη περίοδο, να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι»

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας για την 3η αγωνιστική των play-offs της Super League, με τον φουλ-μπακ του «Δικεφάλου του Βορρά», Τζόντζο Κένι, να κάνει δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Άγγλος, στάθηκε στην αντίδραση που πρέπει να βγάλει η ομάδα του μετά τα συνεχόμενα στραπάτσα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ επισήμανε αναμένεται μεγάλη μάχη στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κένι:

Για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ: «Διανύουμε μία δύσκολη περίοδο, όμως πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε τέσσερα παιχνίδια. Το ποδόσφαιρο σου δίνει την δυνατότητα να ανατρέψουμε την κατάσταση. Πρέπει να σηκωθείς, να είσαι γενναίος. Είναι στιγμή που πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι.

Στο ποδόσφαιρο, το μομέντουμ και η ψυχολογία αλλάζουν τα πάντα. Δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα να χάνει παίκτες. Ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Ωστόσο, γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν 25 παίκτες στο ρόστερ. Σίγουρα επηρεάζει αλλά δεν πρέπει να ρίξουμε όλο το φταίξιμο εκεί».

Για τον ρόλο που παίζει η ψυχολογία: «Το ποδόσφαιρο είναι σύνθετο άθλημα. Αυτό που μετράει στο τέλος είναι η αντίδραση κάθε ομάδας. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο και να κάνουμε σωστά την δουλειά μας».

Για τις ατυχίες που έχουν προκύψει στον οργανισμό του ΠΑΟΚ: «Δεν έχω συναντήσει τόσες μαζεμένες ατυχίες ξανά στην καριέρα μου. Όλες αυτές οι τραγωδίες επηρέασαν άμεσα την ομάδα. Μιλάμε για πράγματα που είναι πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ως ελάχιστη υποχρέωση προς τους οπαδούς μας, να τους δώσουμε έναν λόγο να είναι χαρούμενοι στο τέλος της σεζόν».

Για τον Ολυμπιακό: «Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που μάχεται για τις δεύτερες μπάλες, θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι. Η νίκη θα κριθεί στο ποιος θα κερδίσει τις περισσότερες μονομαχίες».