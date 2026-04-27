Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τζούρισιτς και Πάλμερ Μπράουν, μπαίνει σταδιακά ο Ζαρουρί

OnSports Team

Τους Φίλιπ Τζούρισιτς και Πάλμερ Μπράουν είδε να επιστρέφουν στις προπονήσεις ο Παναθηναϊκός, με τον Άνας Ζαρουρί να ανεβάζει στροφές και να βγάζει μέρος του προγράμματος των «πρασίνων».

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των play offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, εξάσκηση σε σέντρες και τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Με την ομάδα επανεντάχθηκαν οι Πάλμερ – Μπράουν, Τζούριτσιτς ενώ σε μεγάλο μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Ζαρουρί. Αντίθετα, ο Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο, ατομικό έκανε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Ντέσερς, Σισοκό».