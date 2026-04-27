Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τζούρισιτς και Πάλμερ Μπράουν, μπαίνει σταδιακά ο Ζαρουρί
OnSports Team 27 Απριλίου 2026, 19:20
Προπονήθηκαν κανονικά σήμερα (27/4) στο Κορωπί Τζούρισιτς και Πάλμερ Μπράουν, με τον Άνας Ζαρουρί να βγάζει μέρος του προγράμματος.

Τους Φίλιπ Τζούρισιτς και Πάλμερ Μπράουν είδε να επιστρέφουν στις προπονήσεις ο Παναθηναϊκός, με τον Άνας Ζαρουρί να ανεβάζει στροφές και να βγάζει μέρος του προγράμματος των «πρασίνων».

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των play offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, εξάσκηση σε σέντρες και τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Με την ομάδα επανεντάχθηκαν οι Πάλμερ – Μπράουν, Τζούριτσιτς ενώ σε μεγάλο μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Ζαρουρί. Αντίθετα, ο Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο, ατομικό έκανε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Ντέσερς, Σισοκό».

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Sold out τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια
8 λεπτά πριν ΑΕΚ: Sold out τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια
EUROLEAGUE
Λεσόρ: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται - Να ανεβάσω την απόδοσή μου»
30 λεπτά πριν Λεσόρ: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται - Να ανεβάσω την απόδοσή μου»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Θλάση ο Καμαρά - Ξεκίνησε προετοιμασία για Ολυμπιακό
32 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Θλάση ο Καμαρά - Ξεκίνησε προετοιμασία για Ολυμπιακό
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Προσηλωμένοι στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup
55 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Προσηλωμένοι στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup
