Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους φιλάθλους των «πρασίνων»

Intime

OnSports Team

Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια για το κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 3 η αγωνιστική των Play-offs της Super League.

Σε κυκλοφορία βγήκαν από σήμερα (27/4) τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ (3/5, 21:00) για την 3η αγωνιστική των play-offs της Super League.

Οι τιμές κυμαίνονται από 30 € μέχρι και τα 305 €, ενώ στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και η οικονομική ενίσχυση για τον Ερασιτέχνη που ανέρχεται στα 5€.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play offs του πρωταθλήματος Super League (3/5, 21:00), κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 27/4 στις 14.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΚ έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 6/7 30 € 1B/5C/8B/12B 50 € 1A/12A/8A/5B 55 € 5A/9/11 85 € 2 105 € 10 135 € VIP 305 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.