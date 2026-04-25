Παναιτωλικός: Πάνοπλος για τη μάχη κόντρα στην Κηφισιά

Την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ματς με την Κηφισιά στη Νίκαια ολοκλήρωσε ο Παναιτωλικός, με τον Γιάννη Αναστασίου να ανακοινώνει την αποστολή για το παιχνίδι.

Tην Κηφισιά αντιμετωπίζει εκτός έδρας ο Παναιτωλικός, με στόχο τη νίκη και να μην μπλέξει σε περιπέτειες για τον υποβιβασμό.

Μια ημέρα πριν τον αγώνα ο Γιάννης Αναστασίου ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα.

Μοναδική απουσία για την ομάδα του Αγρινίου είναι ο Ουνάι Γκαρθία, με τον Ισπανό χαφ να έχει να αγωνιστεί από τις 9/3.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι εξής: Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.