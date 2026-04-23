Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Ζαρουρί, ειδικό πρόγραμμα ο Πάλμερ-Μπράουν
Onsports Team 23 Απριλίου 2026, 20:16
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Ζαρουρί, ειδικό πρόγραμμα ο Πάλμερ-Μπράουν

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του «τριφυλλιού», με τον Μαροκινό να ανεβάζει… στροφές και τον Αμερικανό να είναι σε διαδικασία επανένταξης.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο «Γ. Καλαφάτης» και προπονήθηκαν, μετά το ρεπό που είχαν. Το «τριφύλλι» δεν έχει αγωνιστική υποχρέωση αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του τελικού Κυπέλλου. Με την επανέναρξη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Ο Ανάς Ζαρουρί έκανε ατομικό πρόγραμμα και φαίνεται πως σιγά-σιγά επιστρέφει, ενώ ο Πάλμερ-Μπράουν ανεβάζει κι αυτός στροφές, ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό έκαναν οι οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Μετακομίζει στο Μπότεβγκραντ η Χάποελ Τελ Αβίβ
4 λεπτά πριν Euroleague: Μετακομίζει στο Μπότεβγκραντ η Χάποελ Τελ Αβίβ
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ Γυναικών: Η «χρυσή βίβλος» των πρωταθλητών
9 λεπτά πριν Βόλεϊ Γυναικών: Η «χρυσή βίβλος» των πρωταθλητών
ΣΠΟΡ
Πρωταθλητής για 28η φορά ο Παναθηναϊκός! Τα «φίνα κορίτσια» τελείωσαν τους τελικούς με τον ΖΑΟΝ
26 λεπτά πριν Πρωταθλητής για 28η φορά ο Παναθηναϊκός! Τα «φίνα κορίτσια» τελείωσαν τους τελικούς με τον ΖΑΟΝ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Ζαρουρί, ειδικό πρόγραμμα ο Πάλμερ-Μπράουν
38 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Ζαρουρί, ειδικό πρόγραμμα ο Πάλμερ-Μπράουν
Όλες οι ειδήσεις
