Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Ζαρουρί, ειδικό πρόγραμμα ο Πάλμερ-Μπράουν

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του «τριφυλλιού», με τον Μαροκινό να ανεβάζει… στροφές και τον Αμερικανό να είναι σε διαδικασία επανένταξης.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο «Γ. Καλαφάτης» και προπονήθηκαν, μετά το ρεπό που είχαν. Το «τριφύλλι» δεν έχει αγωνιστική υποχρέωση αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του τελικού Κυπέλλου. Με την επανέναρξη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Ο Ανάς Ζαρουρί έκανε ατομικό πρόγραμμα και φαίνεται πως σιγά-σιγά επιστρέφει, ενώ ο Πάλμερ-Μπράουν ανεβάζει κι αυτός στροφές, ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό έκαναν οι οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.