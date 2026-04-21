Παναθηναϊκός: Με έξι απουσίες η προπόνηση
Οnsports Τeam 21 Απριλίου 2026, 15:41
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Με αρκετές απουσίες διεξήχθη και την Τρίτη (21/4) η προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού συνεχίζουν την προετοιμασία τους με στόχο να εμφανιστούν αισθητά βελτιωμένοι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, στις 3 Μαΐου και τον αγώνα με την ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Την Τρίτη (21/4) οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει για ακόμη μία φορά γεμάτο το απουσιολόγιο.

Συγκεκριμένα, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, ατομικό οι Φίλιπ Τζούριτσιτς, Γιώργος Κάτρης και θεραπεία οι Ανάς Ζαρουρί, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.

Το πρόγραμμα των ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo και άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με τουρνουά τριών ομάδων.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Μπούτσκος: «Έχουμε ενθουσιασμό και πολύ υψηλό κίνητρο, τιμή μου η εμπιστοσύνη του Τρινκιέρι»
48 λεπτά πριν Μπούτσκος: «Έχουμε ενθουσιασμό και πολύ υψηλό κίνητρο, τιμή μου η εμπιστοσύνη του Τρινκιέρι»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μέλβιν για Μπιλμπάο: «Μεγάλη πρόκληση για εμάς, από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της καριέρας μου»
57 λεπτά πριν Μέλβιν για Μπιλμπάο: «Μεγάλη πρόκληση για εμάς, από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της καριέρας μου»
SUPER LEAGUE
Καλαμάτα: Με Χριστοφιλέα τη νέα χρονιά στη Super League - Πόστο και στον Μπατίστα
1 ώρα πριν Καλαμάτα: Με Χριστοφιλέα τη νέα χρονιά στη Super League - Πόστο και στον Μπατίστα
EUROLEAGUE
Απρόοπτο στον Ερυθρό Αστέρα: Άφαντος ο Μοτεγιούνας λίγες ώρες πριν το play-in με τη Μπαρτσελόνα
1 ώρα πριν Απρόοπτο στον Ερυθρό Αστέρα: Άφαντος ο Μοτεγιούνας λίγες ώρες πριν το play-in με τη Μπαρτσελόνα
Όλες οι ειδήσεις
