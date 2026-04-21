Παναθηναϊκός: Με έξι απουσίες η προπόνηση

Με αρκετές απουσίες διεξήχθη και την Τρίτη (21/4) η προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού συνεχίζουν την προετοιμασία τους με στόχο να εμφανιστούν αισθητά βελτιωμένοι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, στις 3 Μαΐου και τον αγώνα με την ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Την Τρίτη (21/4) οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει για ακόμη μία φορά γεμάτο το απουσιολόγιο.

Συγκεκριμένα, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, ατομικό οι Φίλιπ Τζούριτσιτς, Γιώργος Κάτρης και θεραπεία οι Ανάς Ζαρουρί, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.

Το πρόγραμμα των ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo και άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με τουρνουά τριών ομάδων.