ΠΑΟΚ: «Γεμάτος» με ΑΕΚ – Επέστρεψαν Ζίβκοβιτς, Κένι, Μεϊτέ

Onsports Team

Ευχάριστα νέα για τον «Δικέφαλο» της Θεσσαλονίκης, στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Τα ευχάριστα μαντάτα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου συνεχίστηκαν στον ΠΑΟΚ. Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα. Κάτι που σημαίνει πως άπαντες θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο 29χρονος πλάγιος μπακ έπαιξε τελευταία φορά την 1η Μαρτίου στο 2-0 επί του Asteras Aktor. Ο 32χρονος Γάλλος μέσος «έβγαλε» 90λεπτο για τελευταία φορά στις 11/2 και το 2-0 επί του Παναθηναϊκού, ενώ ακολούθησαν ολιγόλεπτες συμμετοχές με ΑΕΚ (15/2) και Ολυμπιακό (8/3). Τέλος, ο 29χρονος πλάγιος επιθετικός κατέγραψε την τελευταία συμμετοχή του στις 4/3 με αντίπαλο την Κηφισιά (1-4 στη Νεάπολη).

Παράλληλα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης, παρά το ότι είχε μία ενόχληση, «έβγαλε» το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, καθώς οι εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε, ήταν καθαρές. Το Σάββατο (18/4) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00 και το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.