Ολυμπιακός: Προβληματισμός στη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση στην εποχή Μεντιλίμπαρ

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί στα υψηλά... κλιμάκια του Ολυμπιακού, κυρίως ελέω της εικόνας που παρουσιάζει η ομάδα το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα άπαντες να είναι υπό κρίση.

Οι «ερυθρόλευκοι» διανύουν την πιο δύσκολη αγωνιστική περίοδο των τελευταίων 2,5 ετών, δηλαδή από την έναρξη της θητείας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τότε, η ομάδα είχε βρει σταθερότητα και ηρεμία μετά από μια ταραχώδη περίοδο με συνεχείς αλλαγές στον πάγκο, όμως η τωρινή της εικόνα δείχνει να απομακρύνεται από εκείνα τα στάνταρ.

Η ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League, δεν κόστισε μόνο βαθμολογικά, αλλά έφερε και μεγαλύτερη πίεση, κυρίως λόγω της κακής εμφάνισης. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται εδώ και καιρό κατώτερος των προσδοκιών στην έδρα του, κάτι που αποτυπώνεται και στην επιθετική του δυστοκία.

Ενδεικτικό είναι πως δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι σε ΑΕΚ, ΑΕΛ Novibet, ΠΑΟΚ, Λεβερκούζεν και Παναθηναϊκό, με μοναδική εξαίρεση το ματς με τον Παναιτωλικό. Η αδυναμία στο δημιουργικό και εκτελεστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί σε βασικό αγωνιστικό πρόβλημα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στη διοίκηση έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις, καθώς δεν υπήρξε η αναμενόμενη αντίδραση ούτε μετά τη γκέλα με την ΑΕΛ Novibet. Το συμπέρασμα που διαμορφώνεται είναι πως η κατάσταση δεν βελτιώνεται και απαιτούνται παρεμβάσεις.

Όλοι πλέον βρίσκονται υπό αξιολόγηση, από τον προπονητή μέχρι και τους ποδοσφαιριστές, με το βλέμμα στραμμένο και στο καλοκαίρι, όπου αναμένονται αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της ομάδας.