Σε απολογία κλήθηκαν Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 15:38
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

Σε απολογία κλήθηκαν Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Super League κλήθηκαν οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών αγώνων των playoffs σε "Γ. Καραϊσκάκης" και Τούμπα "οδήγησαν το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό της ΕΠΟ να καλέσει σε απολογία Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, Μ. Τετάρτη, 8-4-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 16 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 11 παρ. 1 του ΚΑΠ.

2/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».



