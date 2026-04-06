Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Γι αυτό ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι

Οnsports Τeam

Ο Τούρκος παίκτης λίγο έλειψε να γλιτώσει την ομάδα του από το κάζο στο 95 ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά ο Πιρόλα έμελλε να είναι ο μοιραίος για την ομάδα του Πειραιά. Τι αναφέρει ο κανονισμός για το ακυρωθέν γκολ.

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο διπλό επί του Ολυμπιακού και να κάνει πολύ σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ολυμπιακός προβλημάτισε, οι «ερυθρόλευκοι» τα άκουσαν από τον κόσμο τους, αλλά στο τέλος λίγο έλειψε να κάνουν το 1-1 και να σώσουν την παρτίδα.

Το γκολ όμως που πέτυχε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι στο 95’ ακυρώθηκε σωστά από τον Στίλερ, με την παρέμβαση του VAR, ως οσφσάιντ λόγω της θέσης του Λορέντζο Πιρόλα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς και το κεφάλαιο 11, στη δεύτερη παράγραφο, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Ένας παίκτης ευρισκόμενος σε θέση offside τη στιγμή που η μπάλα παίζεται ή αγγίζεται από έναν συμπαίκτη του, τιμωρείται μόνον όταν αυτός αρχίζει να εμπλέκεται ενεργά στο παιχνίδι με το να:

επηρεάσει το παιχνίδι παίζοντας ή αγγίζοντας την μπάλα, η οποία μεταβιβάσθηκε ή αγγίχθηκε από έναν συμπαίκτη του

ή επηρεάσει έναν αντίπαλο με το να: εμποδίσει τον αντίπαλο να παίξει ή να είναι ικανός να παίξει την μπάλα, παρεμποδίζοντας ξεκάθαρα το οπτικό πεδίο του αντιπάλου».

Αυτό το τελευταίο ήταν ο λόγος που ο Γερμανός διαιτητής ακύρωσε το γκολ του Ολυμπιακού, καθώς η θέση του Ιταλού αμυντικού, εμπόδιζε τον Θωμά Στρακόσια.