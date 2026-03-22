Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουνάιτεντ θέλει Μουζακίτη για αντι-Κασεμίρο
Eurokinissi Sports
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 12:43
SUPER LEAGUE / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουνάιτεντ θέλει Μουζακίτη για αντι-Κασεμίρο

Ο Χρήστος Μουζακίτης ξανασυνδέεται με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, καθώς θεωρείται ένα από τα υποψήφια ταλέντα για μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.

Το wonderkid του Ολυμπιακού έχει ήδη απασχολήσει ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Γιουβέντους, η Πόρτο και αρκετά γερμανικά σωματεία, ενώ πλέον επανέρχεται στο προσκήνιο το ενδιαφέρον των «κόκκινων διαβόλων».

Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία, μέσω της ιστοσελίδας «uol.com», αναφέρει πως ο Μουζακίτης είναι μέσα στους υποψήφιους για να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Καζεμίρο, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το προσεχές καλοκαίρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πρώτος στη λίστα της αγγλικής ομάδας φέρεται να είναι ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιούκαστλ, για τον οποίο μάλιστα έχουν ήδη γίνει επαφές με τους εκπροσώπους του Βραζιλιάνου μέσου.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved