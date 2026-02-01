Ομάδες

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τελειώνει το deal με Ερνάντεθ - Στην Αθήνα ο Ισπανός
EPA/SERGIO PEREZ, ΑΜΠΕ
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 12:48
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τελειώνει το deal με Ερνάντεθ - Στην Αθήνα ο Ισπανός

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Χάβι Ερνάντεθ από τη Λεγανές στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ισπανός αριστερός μπακ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.

Την είδηση μεταφέρει ο δημοσιογράφος της ισπανικής AS, Χαβιέρ Μαρτίν, επιβεβαιώνοντας πως οι «πράσινοι» είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας χειμερινής προσθήκης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λεγανές για εξάμηνο δανεισμό του 27χρονου ποδοσφαιριστή, με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι. Η υπόθεση άρχισε να «τρέχει» γρήγορα μετά τη λύση της συνεργασίας του παίκτη με την Αλ Αραμπί, στην οποία αγωνιζόταν ως δανεικός από τον περασμένο Αύγουστο, εξέλιξη που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του στην Ευρώπη και την έλευσή του στην Αθήνα.

Το «τριφύλλι» αναζητούσε εδώ και καιρό ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, ως εναλλακτική πίσω από τον Κυριακόπουλο, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει πλέον στον Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Έτσι, ο Χάβι Ερνάντεθ ετοιμάζεται να γίνει η έκτη χειμερινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού, μετά τους Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάβες και Αντίνο, ενώ τελειωμένη θα πρέπει να θεωρείται και η απόκτηση του Μούσα Σισοκό από τη Γουότφορντ.


