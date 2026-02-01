Ομάδες

Μεταγραφές: Η Αλ Αραμπί αποχαιρέτησε τον Χάβι Ερνάντεθ που έρχεται στον Παναθηναϊκό
EPA/SERGIO PEREZ, ΑΜΠΕ
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 11:25
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές: Η Αλ Αραμπί αποχαιρέτησε τον Χάβι Ερνάντεθ που έρχεται στον Παναθηναϊκό

Ο Χάβι Ερνάντεθ μετρά αντίστροφα για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με την Αλ Αραμπί να ανοίγει και επίσημα τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Ο σύλλογος του Κατάρ, στον οποίο αγωνιζόταν ως δανεικός από τη Λεγανές, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, αποχαιρετώντας τον Ισπανό αριστερό μπακ.

Ο 27χρονος αμυντικός είχε μετακομίσει στην Ντόχα τον περασμένο Αύγουστο, όμως η αποδέσμευσή του από την Αλ Αραμπί ουσιαστικά επιταχύνει τις εξελίξεις για την έλευσή του στον Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Χάβι Ερνάντεθ θα αποτελέσει την έκτη χειμερινή προσθήκη του «τριφυλλιού», μετά τους Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάβες, Αντίνο, ενώ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η απόκτηση του Μούσα Σισοκό από τη Γουότφορντ.



