Super League: «Μάχες» Λεβαδειακού και Παναθηναϊκού για την 4άδα και ντέρμπι τίτλου ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Το ντέρμπι κορυφής ΑΕΚ - Ολυμπιακός αλλά και οι εντός έδρας «υποχρεώσεις» Λεβαδειακού και Παναθηναϊκού στην «μάχη» για την 4άδα ξεχωρίζουν στη δεύτερη μέρα της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία διεξάγεται η 19η στροφή της πρώτη τη τάξει εθνικής κατηγορίας, στην οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι τίτλου ΑΕΚ - Ολυμπιακός στην «Allwyn Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η Ένωση πηγαίνει στο δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας ντέρμπι με εξαιρετική ψυχολογία, μια και βρίσκεται στην θέση του… οδηγού του φετινού… μαραθωνίου, έχοντας ωστόσο και ένα ματς περισσότερο από τους Πειραιώτες και τον «Δικέφαλο του Βορρά» που ακολουθούν.

Το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς έχει συγκεντρώσει 44 βαθμούς σε 18 αναμετρήσεις και είναι στο +2 από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον Αστέρα AKTOR που θα δώσει την ερχόμενη Τετάρτη (04/02). Με 41 βαθμούς ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει επίσης ένα ματς λιγότερο, μετά την αναβολή του ματς με την Κηφισιά, την προηγούμενη αγωνιστική.

Στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας (21:00) οι δύο «μονομάχοι» πηγαίνουν με εξαιρετική ψυχολογία, αφού η ΑΕΚ προέρχεται από δύο σερί νίκες, αλλά κυρίως από την επιβλητική της επικράτηση 4-0 επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στην έδρα της. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε πριν από μερικές ημέρες την πρόκριση στα play offs του Champions League, πετυχαίνοντας τον πρώτο του στόχο.

Παράλληλα, έντονη «μάχη» υπάρχει και για την θέση που θα «κλείσει» την πρώτη τετράδα και οδηγεί στα play offs της Super League, αλλά και… αυτόματα στα ευρωπαϊκά Κύπελλα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στη θέση αυτή φιγουράρει ο Λεβαδειακός. Οι «πράσινοι» έχουν συγκεντρώσει 35 βαθμούς και είναι στο +9 από τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί, έχοντας παράλληλα και ένα ματς λιγότερο. Την Κυριακή (01/02) οι Βοιωτοί υποδέχονται στις 16:00 τον Αστέρα AKTOR που «καίγεται» για βαθμό ή βαθμούς και το «τριφύλλι» θα παίξει στις 17:30 κόντρα στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, με τους νεοφώτιστους να «παλεύουν» για την είσοδό τους στα play offs 5-8 για το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Τέλος, στις 19:30 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, σ’ ένα ματς που θα γίνει υπό τη «βαριά» σκιά της τραγωδίας με τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ σε αυτοκινητόδρομο στην Ρουμανία, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία για να δουν από κοντά το ματς του «Δικέφαλου του Βορρά» με την Λιόν για το Europa League.

SUPER LEAGUE – 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ



Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

Λεβαδειακός – Asteras Aktor 16:00

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 21:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42 -17αγ.

3. ΠΑΟΚ 41 -17αγ.

4. Λεβαδειακός 35

5. Παναθηναϊκός 26 -17αγ.

6. Άρης 25 -19αγ.

7. Βόλος 25 -19αγ.

8. ΟΦΗ 21

9. Κηφισιά 19 -17αγ.

10. ΑΕΛ 19 -19αγ.

11. Ατρόμητος 17 -19αγ.

12. Παναιτωλικός 15 -19αγ.

13. Asteras Aktor 13 -17αγ.

14. Πανσερραϊκός 8