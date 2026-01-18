Ομάδες

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Το αθηναϊκό ντέρμπι της Super League
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 18 Ιανουαρίου 2026, 20:36
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Δείτε LIVE το αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται τους «πράσινους», με τις δύο ομάδες να είναι μακριά μεταξύ τους βαθμολογικά.

Το 2026, όμως, ξεκίνησε εκ διαμέτρου αντίθετα με την βαθμολογική τους συγκομιδή. Οι γηπεδούχοι δεν νίκησαν στην έδρα του Άρη και αποκλείστηκαν στην έδρα τους για το Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν εύκολα του Πανσερραϊκού και στο Κύπελλο απέκλεισαν με 3-0 τον Άρη.

Κατά συνέπεια η «Ένωση» ψάχνει την πρώτη της νίκη στη νέα χρονιά, κόντρα στο «τριφύλλι» που δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμη, ενώ έχει πετύχει 6, έχοντας ταυτόχρονα αρκετά νέα πρόσωπα και πιο «φρέσκια» εικόνα.

Η ΑΕΚ επιπρόσθετα δε θέλει να χάσει επαφή με την κορυφή σε περίπτωση νέας απώλειας. Ο Παναθηναϊκός έχει φυσικά και βαθμολογικό κίνητρο, καθώς κυνηγά την είσοδο στην τετράδα, γιατί οτιδήποτε διαφορετικό θα είναι ιδιαίτερα άσχημη κατάληξη της σεζόν.

Δείτε LIVE το αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός


