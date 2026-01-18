ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της αγωνιστικής

Οnsports Team

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός : Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε (21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» θέλουν μόνο νίκη για να μη χάσουν την επαφή τους με την τέταρτη θέση και να επιβεβαιώσουν την ανοδική τους πορεία μέσα στο 2026.

Για το αθηναϊκό ντέρμπι, ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει μία ενδεκάδα χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, επιστρέφοντας στο 4-3-3.

Κάτω από τα δοκάρια διατήρησε τη θέση του ο Αλμπάν Λαφόν. Την αμυντική τετράδα συνθέτουν οι Ντάβιντε Καλάμπρια, Τιν Γεντβάι, Αχμέντ Τουμπά και Γιάννης Κώτσιρας.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκεται ο Πέδρο Τσιριβέγια με τον Άνταμ Τσέριν, έχοντας μπροστά τους σε «ελεύθερο» ρόλο τον Τάσο Μπακασέτα.

Στην αριστερή πλευρά της επίθεσης ξεκινά ο Ανάς Ζαρουρί, στη δεξιά ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ μοναδικός προωθημένος είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός και στα τρία παιχνίδια του μετά τη μεταγραφή του.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Πελίστρι, Τετέι.