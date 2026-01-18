ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με Γιόβιτς, Βάργκα η «Ένωση» - Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην «OPAP Arena» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.

Η «Ένωση», μετά την απώλεια βαθμών με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και τον αποκλεισμό σοκ από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας, αναζητά την πρώτη νίκη της το 2026. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν θέλουν νέα απώλεια, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει το αθηναϊκό ντέρμπι με δίδυμο στην επίθεση τους Λούκα Γιόβιτς και Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος θα ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός.

Φανέλα βασικού παίρνουν κι οι Γκατσίνοβιτς, Λιούμπισιστς, οι οποίοι θα παίξουν στα άκρα σε ένα σύστημα 4-4-2, το οποίο φαίνεται ότι επέλεξε ο Σέρβος τεχνικός.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι.